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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Şehitler Haftası mesajı

İHA

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 1420 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Tanfer, 'Erzurum Kent Konseyi olarak, Aziz Şehitlerimizi Şehitler Haftası'nda bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz.' dedi.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Şehitler Haftası mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 1420 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Tanfer, ‘Erzurum Kent Konseyi olarak, Aziz Şehitlerimizi Şehitler Haftası'nda bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz.’ dedi.
Kent Konseyi Başkanı Tanfer, Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda vatan uğruna can veren tüm şehitleri saygı ve minnetle andığını ifade etti.
Tanfer, tarihin her sayfasının şehitlerin kanlarıyla yazılmış olduğunu vurgulayarak, "Birliğimiz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden Kahraman Şehitlerimizin yazdığı bu onurlu zaferler, geleceğimizin yegane güvencesidir. Bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için tereddüt dahi etmeden canını veren şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin her daim hafızasında ve yüreğindeki yerini koruyacaktır. Kurtuluş mücadelemizden bugüne bağımsızlığı, hürriyeti, vatan toprağı ve bayrağı için şehit olmayı göze alan bir millet olarak şehitlerimize olan saygımız da sonsuzdur. Bugün aynı coğrafyada kardeşçe yaşayabilmemiz; yine şehit ve gazilerimizin fedakarca verdikleri mücadele sonucundadır. Bizler de tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin verdikleri mücadele doğrultusunda daha aydınlık ve refah günlere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Kahraman Gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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