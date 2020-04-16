Dışarı çıkamayan gençler ve çocuklar evleri spor salonunu çevirdi

<br>Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş ve altı gençler ile çocuklar, evlerini spor salonlarına çevirdi. Kimi evde jimnastik yaptı, kimisi ise tuvalet kağıdı, tencere ve tava ile masa tenisi oynadı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de evde sporu teşvik etmek amacıyla ödüllü yarışma düzenledi.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle 20 yaş ve altı gençler ile çocukların sokağa çıkmaları yasaklandı. Erzurum'da yasak kararına uyan çocuklar ve gençler, evlerini birer faaliyet alanı ve spor salonuna dönüştürdü. 'Evde Kal Türkiye', 'Hayat Eve Sığar' sloganları eşliğinde günlerini evde geçiren gençler ve çocuklar sporu eve sığdırdı. Çok sayıda spor branşında faaliyet gösterirken bir anda dört duvar arasına sıkışan çocuklar ve gençler bireysel antrenmanlarını evlerinde yapmaya başladı. Kimi genç sporcular sehpalardan, oturma gruplarından faydalanarak parkur oluşturdu. Masa tenisçilerin bireysel antrenmanları da ilginç görüntüler oluşturdu. Masa tenisi antrenörleri Mahmut Çağlayan ve Vedat Küçükoğlu'nun antrenman programlarını evlerinde uygulayan tenisçiler, tuvalet kağıdı, tas, tabak ve tencere yardımı ile çalışma yaptı. Tekvando, karate ve kick boks gibi spor branşlarında da tekmeler evde kalktı.<br>Boksörler de evde bireysel çalışmalar yaparken, antrenör Tarkan Girgin de minik sporculara verdiği programla evlerinde jimnastik antrenmanı yapmalarını sağlıyor.<br>EVDE ÖDÜLLÜ YARIŞMA<br>Bu arada Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de evde sporu teşvik etmek amacıyla ödüllü yarışma düzenledi. Gençlerin evlerinde spor yaparken, çektikleri görüntüler arasında en iyiler belirlenecek.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-04-16 09:04:37<br>

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