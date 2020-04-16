Erzurum’da 7 yılda 422.7 milyonluk dış ticaret gerçekleştirildi

Erzurum’da son 7 yılda 167,9 milyon dolar ihracat, 254.8 milyon dolar ithalat olmak üzere toplam 422 milyon 722 bin dolar tutarında dış ticaret gerçekleştirildi.

2013 2019 yılları kapsayan 7 yıllık süreçte dış ticaret toplamında ilden yapılan ihracat değeri payı yüzde 39,71, ithalat değeri payı ise yüzde 58,15 olarak hesaplandı.

ERZURUM 2013 2019 İHRACAT

Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerine göre, Erzurum’da son 7 yıllık süreçte en yüksek değerde ihracat 2013 yılında kaydedildi. Verilere göre ilden 2013’te 38.5 milyon, 2014 yılında 33.1 milyon, 2015 yılında 19.9 milyon, 2016 yılında 17.5 milyon, 2017 yılında 17,0 milyon, 2018 yılında 15.2 milyon, 2019 yılında da 26.3 milyonluk ihracat yapıldı.

ERZURUM 2013 2019 İTHALAT

Ticaret Bakanlığı verilerinde, Erzurum’da 2013 2013 2019 yılları arasında en yüksek değerde ithalat 43.0 milyon dolarla 2018 yılında yapıldı. Verilere göre ilden 2013’te 34,3 milyon, 2014 yılında 37,6 milyon, 2015 yılında 36,2 milyon, 2016 yılında 30,1 milyon, 2017 yılında 38,2 milyon, 2018 yılında 43,0 milyon, 2019 yılında da 35,1 milyon dolar tutarında ithalat kaydedildi.

ERZURUM 2013 2019 DIŞ TİCARET

DOSİAD araştırma Merkezince, Ticaret Bakanlığı verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’dan ihracat ve ithalat toplamında 2013 yılında 72.8 milyon dolar, 2014 yılında 70.7 milyon dolar, 2015 yılında 56.2 milyon dolar. 2016 yılında 47.7 milyon dolar, 2017 yılında 55.3 milyon dolar, 2018 yılında 58.3 milyon dolar ve 2019 yılında da 61.5 milyon dolarlık dış ticaret yapıldı.

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