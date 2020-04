İspir'de dezenfekte üniteleri halkın hizmetinde

İspir Belediyesi Korona Virüs mücadelesi kapsamında örnek gösterilebilecek bir hizmete daha imza attı.

İspir Belediyesi Korona Virüs mücadelesi kapsamında örnek gösterilebilecek bir hizmete daha imza attı. Başkan Ahmet Coşkun’un talimatıyla sokaktaki vatandaşların her an ulaşabilmesi için ilçenin muhtelif yerlerine dezenfekten üniteleri kuruldu.

Virüsün ülkede çıktığı ilk günden itibaren İlçede temizlik seferberliği ilan eden Başkan Coşkun, dezenfekten üniteleriyle de bu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. İspir Belediyesi olarak işi nedeniyle sokağa çıkan vatandaşları da düşünmek zorunda olduklarını belirten Başkan Coşkun, “Sabah evden çıkan bir kişi bankadan, markete kadar bir çok yere uğruyor. Herkesin cebinde kolanya ve dezenfekten gibi ürünlerin olması mümkün değil. Bizde tedbirlerimizi artırarak dışardaki vatandaşın heran ulaşabilmesi için ilçemizin değişik noktalarına dezenfekten üniteleri yerleştirdik. Bankadan çıkan, markette alışverişini tamamlayan bir kişi hemen ellerini dezenfekte edebilecek” dedi.

‘Meseleye duyarlı olan halkımıza teşekkür ediyorum’

İspir halkına teşekkür eden Başkan Coşkun, “Biz bu mücadeleyi İspir halkıyla birlikte verdik ve vermeye devam ediyor. Her bir vatandaşımız meseleye duyarlılığını fevkalade ortaya koydu. Belediyemiz bu konuda öncüdür. Netice itibariyle tedbir almak bize düşer. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.