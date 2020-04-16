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Erzurum karantinayı ilk defa uygulamıyor

İHA

Burdur Mehmed Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Nehir, geçmişte Erzurum'da yaşanan salgın hastalıklar hakkında bazı açıklamalarda bulunarak, 'Erzurum karantinayı ilk defa uygulamıyor' dedi.

Erzurum karantinayı ilk defa uygulamıyor

Burdur Mehmed Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Nehir, geçmişte Erzurum’da yaşanan salgın hastalıklar hakkında bazı açıklamalarda bulunarak, ‘Erzurum karantinayı ilk defa uygulamıyor’ dedi.
Öğretim Görevlisi Nurullah Nehir, Osmanlı arşiv belgelerinde “emrâzı sariye” olarak adlandırılan salgın hastalıkların geçmişte çokça yaşandığını, bunlardan birisi olan kolera salgının da Erzurum’da görüldüğünü belirtti.
İlk olarak Rusya’da ortaya çıkan Kolera salgınının 1910 yılının Ağustos ayından itibaren başta Erzurum olmak üzere Trabzon, Van ve Kastamonu vilayetlerini etkilediğini, dönemin şartları göz önüne alındığında bu salgının Osmanlı Devleti için ciddi bir soruna dönüştüğünü kaydetti.
Nehir sözlerine şöyle devam etti: “1910 yılında ortaya çıkan kolera salgını ile başta Erzurum olmak üzere söz konusu vilayetlerde ciddi bir kriz yaşanmıştır. Dönemin Erzurum Valisi Mehmed Celal Bey, kolera salgını ile mücadele ederken büyük problemlerle karşılaşmıştır. Vali Bey, bir taraftan hastalıkla mücadele için yetersiz olan sağlık personeli sayısını artırmaya çalışırken diğer yandan da İstanbul’dan ilaç temin edebilmek için yoğun bir çaba sarf etmiştir. Günümüzde “Sosyal izolasyon” kavramı olarak karşımıza çıkan hastalıklı bireylerin sağlıklı bireylerden uzaklaştırılması uygulamasının benzeri olan “kordon” uygulamasını da yürürlüğe koyan Vali Mehmed Celal Bey’in yaşadığı en büyük problem ise halkın bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgi eksikliği olmuştur. Bulaşık mahallere girilmemesi konusunda yaşanan aksaklıklarla ilgili Dahiliye Nezareti’ni bilgilendiren Mehmed Celal Bey, karantina uygulamasını ihlal edenlerin cezalandırılması gerektiğini belirtmiş ayrıca bu konudaki yasal boşluğun bir an önce doldurulması hususunu vurgulamıştır. İlerleyen günlerde kolera salgınının büyümesiyle beraber Rusya ile olan ticari ilişkiler de durmuş, Erzurum’da pastırma imal ederek Rusya’ya ihraç eden tüccarlar da mali olarak dar boğaza düşmüşlerdir.“
Son zamanlarda tüm dünyada ve ülkemizde görülen covid 19 salgını hakkında da görüşlerini dile getiren Nurullah Nehir, yaşanan salgınının geçmişte olduğu gibi bugün de ancak uzmanların tavsiyelerinin uygulanmasıyla aşılabileceğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imkan, kabiliyet ve tecrübesiyle yaşanan pandemiyle çok rahat baş edebilecek seviyede olduğunu, yapılması gereken tek şeyin vatandaşların bulaşı zincirinde yer almayarak hastalığın yayılmasına engel olmasının olacağını sözlerine ekledi.

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