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Korona virüs tedavisi tamamlanan 15 hasta alkışlarla taburcu oldu

İHA

Erzurum'da korana virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 15 kişi daha bugün taburcu oldu.

Korona virüs tedavisi tamamlanan 15 hasta alkışlarla taburcu oldu

Erzurum’da korana virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 15 kişi daha bugün taburcu oldu.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri başarıyla tamamlanan 15 kişi daha çalışanların alkışları arasında taburcu oldu. İyileşen hastalar tedbir altında hastaneden ayrıldı. Erzurum’da bugüne kadar korona virüsten taburcu edilen hasta sayısı ise 97’ye ulaştı.
Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, "15 taburcumuz daha var, iyi durumdayız. Kontrolümüz altında, filyasyon da yüzde yüze ulaştık. Rehavet yok, tedbirlere devam" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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