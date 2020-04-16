Çocuklarıyla taburcu olan aileler, alkışlarla uğurlandı

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<br>ERZURUM, (DHA)ERZURUM Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavileri tamamlanan aralarında çocukların da olduğu 15 kişi taburcu edildi. <br>Koronavirüs testleri pozitif çıktığı için Erzurum BEAH'ta tedavi altına alınan 15 kişi, tedavileriyle sağlıklarına kavuşmalarının ardından taburcu edildi. Kucaklarında çocuklarıyla taburcu edilenleri sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı. Bugün taburcu edilenlerle birlikte Erzurum'da Covid-19 tedavisi görerek taburcu edilen vatandaş sayısı 97'ye ulaştı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-04-16 14:00:12<br>

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