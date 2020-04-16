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AK Parti Erzurum Milletvekillerinden ‘Korona’ mesajı “Erzurum tabiriyle sizleri görestik, yakın zamanda görüşeceğiz”

İHA

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve İbrahim Aydemir, TBMM'den Erzurumlu vatandaşlara korona mesajı gönderdiler. Milletvekili Recep Akdağ, "Sizleri görestik, inşallah yakın zamanda görüşeceğiz" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekillerinden ‘Korona’ mesajı “Erzurum tabiriyle sizleri görestik, yakın zamanda görüşeceğiz”

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve İbrahim Aydemir, TBMM’den Erzurumlu vatandaşlara korona mesajı gönderdiler. Milletvekili Recep Akdağ, “Sizleri görestik, inşallah yakın zamanda görüşeceğiz” dedi.
Erzurumlu Milletvekilleri, TBMM’de korona virüsle mücadele çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyorlar. Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve İbrahim Aydemir, Erzurumlu vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyararak mesaj gönderdi.
Eski Sağlık Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, “Meclis çalışmalarımız devam ediyor. İnfaz yasasını yaptık, şimdide bir takım ekonomik tedbirlerle ilgili çalışma yapacağız. Korona virüs salgını ülkemizi de etkiledi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güçlü sağlık alt yapımızı kullanarak bakanlığımız tedbirlerini aldılar. Erzurum’da da meseleyi arkadaşlarımız çok güzel götürüyorlar. Alt yapımız çok iyi, Şehir Hastanemizin bir bölümünü şuanda hizmete açtık. Gerektiğinde korona virüslü hastalar açısından oluşacak yükü azaltmak amacıyla yaptık. Alt yapımız mükemmel, Avrupa ülkelerinin, Amerika’nın önünde olduğumuzu söyleyebilirim. Biz Ankara’dayız gelemedik meclis çalışmaları nedeniyle. Hemşehrilerimden bir isteğim var, artık hepimiz öğrendik mesafeleri koruyacağız birbirimize çok fazla yaklaşmayacağız. Gereksiz yere dışarı çıkmayacağız, çıkarsak maske kullanacağız ve ellerimizi sık sık yıkayacağız. Sizleri özledik Erzurum tabiri ile görestik. İnşallah yakın zamanda görüşeceğiz” diye konuştu.
Mecliste hızlıca devam eden çalışmaların olduğunu belirten Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, “İnfaz kanunundan sonra YÖK kanunun içerisine derdest ettiğimiz sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili yasayı onaylayarak meclisten çıkarmış olduk. Şunu bilin ki sizlerden kilometrelerce uzakta olsak da kalbimiz sizinle beraber. Hem dualarınıza talibiz hem de sizlerden aldığımız emaneti burada hakkıyla yerine getirme gayreti içindeyiz” dedi.
Eski İçişleri Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, “Bu süreçte alınan ekonomik tedbirlerle, sizlerin gayreti ile sağlıkçıların ve hükümetin göstermiş olduğu tedbirlere uyarak bu musibeti en kısa sürede savuşturmuş olacağız. Ramazan ayında da açta ve açıkta, çorbası kaynamayan hiçbir insan bırakmamak için gayretimizi gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
Son olarak Milletvekili İbrahim Aydemir ise, “Ruhen Erzurumla beraberiz. Olanı biteni yakinen takip ediyoruz. Bu süreçte bütün sağlık çalışanlarımıza minnettarımız çok özel bir süreç götürülüyor. Ramazanda inşallah beraber olacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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