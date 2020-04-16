Başkan Sunar 2020 hedefini paylaştı: ‘El ele, gönül gönüle, Zirve ilçe Palandöken’e’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Sunar 2020 hedefini paylaştı: ‘El ele, gönül gönüle, Zirve ilçe Palandöken’e’

İHA

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Covid19 tasallutuna rağmen, ilçe için öngördükleri proje ve yaptıkları çalışma programından taviz vermediklerini belirterek, "El ele, gönül gönüle, Zirve ilçe Palandöken hedefine ilerliyoruz" dedi.

Başkan Sunar 2020 hedefini paylaştı: ‘El ele, gönül gönüle, Zirve ilçe Palandöken’e’

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Covid19 tasallutuna rağmen, ilçe için öngördükleri proje ve yaptıkları çalışma programından taviz vermediklerini belirterek, “El ele, gönül gönüle, Zirve ilçe Palandöken hedefine ilerliyoruz” dedi.
Palandöken Belediyesi yaz sezonu çalışmalarına hız verdi. Bir tarafta korona virüs ile etkin mücadele yürüten Palandöken Belediyesi, diğer tarafta belirlenen plan ve program dahilinde tespit edilen noktalarda yaz sezonu çalışmalarına yoğunlaştı.
Fen İşleri Müdürlüğü yaz sezonuna hızlı giriş yaptı
İlçede daha önce belirlenen problemli noktalarda yenileme, bakımonarım çalışmalarını yürüten Palandöken Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz sezonuna hızlı giriş yaptı. 5 merkezi mahallede çalışmalara başlayan Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde de gerekli incelemede bulunarak, tespit edilen sorunlu alanlar için öncelikleri belirledi. Solakzade Mahallesinde Andezit taşlarının onarımını ve Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde muhtelif yerlerde kaldırım tamirat çalışması yapan ekipler, Abdurrahman Gazi ve Yunusemre Mahallelerinde kaldırım ve asfalt yenileme çalışmaları yürütecek.
Temizlik İşleri Müdürlüğü daha nezih bir Palandöken için sahada
Korona virüs ile yürüttüğü mücadeleyle dikkat çeken Palandöken Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan park ve bahçelerin tamamında çevre seferberliği başlattı. Parkları deterjanlı sularla kullanılabilir hale getiren temizlik ekipleri, ilçede bulunan çöp konteynerlerinin tamamında dezenfekte uygulaması kaydetti.
Park ve bahçelerde hummalı çalışma
Palandöken Belediyesi Park bahçeler Müdürlüğü, yaz sezonu öncesinde, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Her parka sokak hayvanları için mama ve su kabı bırakan park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni dönem için rekreasyon alanları oluşturulması çalışmalarına yoğunlaştı. 2020 2021 sezonunda ilçedeki park ve bahçe sayısının artırılmasına yönelik olarak da planlama çalışması yürütüldü.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Hedefimiz sorunlarından arınmış bir palandöken inşa etmek” dedi .
İlçe sakinlerinin hayatını kolaylaştırmak adına hummalı bir çalışmanın içerisine girdiklerini belirten Başkan Sunar, “Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Korona virüs illetiyle ciddi mücadele içerisindeyiz. Bir taraftan tedbirler noktasında üzerimize düşeni yerine getirmenin gayretindeyken, diğer tarafta ilçe sakinlerimizin daha konforlu bir ilçede yaşamlarını sürdürmeleri için yaz sezonunu en doğru biçimde değerlendirme arzusundayız. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında planlı ve programlı biçimde yoğun mesai harcıyor. İlçemizdeki taşıt ve yaya ulaşım ağını güncelleştirirken, Park ve bahçelerin yeni döneme hazır hale gelmesi odağında proje üretimimiz devam ediyor. 2023 için belirlediğimiz Zirve İlçe Palandöken hedefine ulaşmakta kararlıyız. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sekmen’den Turizm Haftası mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Turizm Haftası mesajı
Büyükşehir denetime yoğunlaştı
YEREL HABERLER Büyükşehir denetime yoğunlaştı
AK Parti Erzurum Milletvekillerinden ‘Korona’ mesajı “Erzurum tabiriyle sizleri görestik, yakın zamanda görüşeceğiz”
YEREL HABERLER AK Parti Erzurum Milletvekillerinden ‘Korona’ ...
(Görüntülü) Çocuklarıyla taburcu olan aileler alkışlarla uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çocuklarıyla taburcu olan aileler ...
Korona Virüs spermde tespit edilmedi
YEREL HABERLER Korona Virüs spermde tespit edilmedi
Çocuklarıyla taburcu olan aileler, alkışlarla uğurlandı
YEREL HABERLER Çocuklarıyla taburcu olan aileler, alkışlarla ...
Korona Virüs'ün ve sosyal izolasyonun yeme davranışımız üzerindeki etkileri
YEREL HABERLER Korona Virüs'ün ve sosyal izolasyonun yeme ...
Korona virüs tedavisi tamamlanan 15 hasta alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Korona virüs tedavisi tamamlanan 15 hasta alkışlarla ...
Meme kanseri hastaları Korona virüse hangi önlemleri almalı ?
YEREL HABERLER Meme kanseri hastaları Korona virüse hangi önlemleri ...
Sağlık Müdürü Bedir: Erzurum filyasyonda yüzde 100'ü yakaladı
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Bedir: Erzurum filyasyonda yüzde 100'ü ...
Oltu Sanayi Caddeleri yıkanıp dezenfekte yapıldı
YEREL HABERLER Oltu Sanayi Caddeleri yıkanıp dezenfekte yapıldı
Erzurum’da Filyasyon yüzde 100
YEREL HABERLER Erzurum’da Filyasyon yüzde 100
Fendoğlu’na ABB’den tam destek
YEREL HABERLER Fendoğlu’na ABB’den tam destek
Saç ekimi sonrasına dikkat
YEREL HABERLER Saç ekimi sonrasına dikkat
Doğum sonrası bölgesel problemlere dikkat
YEREL HABERLER Doğum sonrası bölgesel problemlere dikkat
Dolgular en doğal şekilde nasıl yapılır?
YEREL HABERLER Dolgular en doğal şekilde nasıl yapılır?
20 yaş diş problemlerine dikkat
YEREL HABERLER 20 yaş diş problemlerine dikkat
(Görüntülü) DIŞARI ÇIKAMAYAN ÇOCUKLAR VE GENÇLER EVLERİ SPOR SALONUNU ÇEVİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DIŞARI ÇIKAMAYAN ÇOCUKLAR VE GENÇLER ...
Erzurum karantinayı ilk defa uygulamıyor
YEREL HABERLER Erzurum karantinayı ilk defa uygulamıyor
(Görüntülü) BALKONDAN SİTEDEKİ KOMŞULARINA KONSER VERDİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) BALKONDAN SİTEDEKİ KOMŞULARINA KONSER ...
Aydemir AK Parti eğitim yaklaşımını paylaştı Aydemir eğitim reform ve yatırımlarına dikkat çekti
YEREL HABERLER Aydemir AK Parti eğitim yaklaşımını paylaştı Aydemir ...
İspir'de dezenfekte üniteleri halkın hizmetinde
YEREL HABERLER İspir'de dezenfekte üniteleri halkın hizmetinde
Ebrar'ın test ve kitap isteğini vefa sosyal destek grubu gerçekleştirdi 7. Sınıf öğrencisinin test ve kitap ihtiyacını Milli Eğitim Müdürü evine götürdü
YEREL HABERLER Ebrar'ın test ve kitap isteğini vefa sosyal destek ...
Erzurum’da 7 yılda 422.7 milyonluk dış ticaret gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Erzurum’da 7 yılda 422.7 milyonluk dış ticaret ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X