Başkan Sunar 2020 hedefini paylaştı: ‘El ele, gönül gönüle, Zirve ilçe Palandöken’e’

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Covid19 tasallutuna rağmen, ilçe için öngördükleri proje ve yaptıkları çalışma programından taviz vermediklerini belirterek, “El ele, gönül gönüle, Zirve ilçe Palandöken hedefine ilerliyoruz” dedi.

Palandöken Belediyesi yaz sezonu çalışmalarına hız verdi. Bir tarafta korona virüs ile etkin mücadele yürüten Palandöken Belediyesi, diğer tarafta belirlenen plan ve program dahilinde tespit edilen noktalarda yaz sezonu çalışmalarına yoğunlaştı.

Fen İşleri Müdürlüğü yaz sezonuna hızlı giriş yaptı

İlçede daha önce belirlenen problemli noktalarda yenileme, bakımonarım çalışmalarını yürüten Palandöken Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz sezonuna hızlı giriş yaptı. 5 merkezi mahallede çalışmalara başlayan Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde de gerekli incelemede bulunarak, tespit edilen sorunlu alanlar için öncelikleri belirledi. Solakzade Mahallesinde Andezit taşlarının onarımını ve Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde muhtelif yerlerde kaldırım tamirat çalışması yapan ekipler, Abdurrahman Gazi ve Yunusemre Mahallelerinde kaldırım ve asfalt yenileme çalışmaları yürütecek.

Temizlik İşleri Müdürlüğü daha nezih bir Palandöken için sahada

Korona virüs ile yürüttüğü mücadeleyle dikkat çeken Palandöken Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan park ve bahçelerin tamamında çevre seferberliği başlattı. Parkları deterjanlı sularla kullanılabilir hale getiren temizlik ekipleri, ilçede bulunan çöp konteynerlerinin tamamında dezenfekte uygulaması kaydetti.

Park ve bahçelerde hummalı çalışma

Palandöken Belediyesi Park bahçeler Müdürlüğü, yaz sezonu öncesinde, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Her parka sokak hayvanları için mama ve su kabı bırakan park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni dönem için rekreasyon alanları oluşturulması çalışmalarına yoğunlaştı. 2020 2021 sezonunda ilçedeki park ve bahçe sayısının artırılmasına yönelik olarak da planlama çalışması yürütüldü.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Hedefimiz sorunlarından arınmış bir palandöken inşa etmek” dedi .

İlçe sakinlerinin hayatını kolaylaştırmak adına hummalı bir çalışmanın içerisine girdiklerini belirten Başkan Sunar, “Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Korona virüs illetiyle ciddi mücadele içerisindeyiz. Bir taraftan tedbirler noktasında üzerimize düşeni yerine getirmenin gayretindeyken, diğer tarafta ilçe sakinlerimizin daha konforlu bir ilçede yaşamlarını sürdürmeleri için yaz sezonunu en doğru biçimde değerlendirme arzusundayız. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında planlı ve programlı biçimde yoğun mesai harcıyor. İlçemizdeki taşıt ve yaya ulaşım ağını güncelleştirirken, Park ve bahçelerin yeni döneme hazır hale gelmesi odağında proje üretimimiz devam ediyor. 2023 için belirlediğimiz Zirve İlçe Palandöken hedefine ulaşmakta kararlıyız. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

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