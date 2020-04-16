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Erzurum’da karantinaya alınan mahalleler havadan görüntülendi

İHA

Erzurum'da korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında karantinaya alınan mahalleler İl Jandarma Komutanlığı tarafından drone ile görüntülendi.

Erzurum’da karantinaya alınan mahalleler havadan görüntülendi

Erzurum’da korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında karantinaya alınan mahalleler İl Jandarma Komutanlığı tarafından drone ile görüntülendi.
Kentin farklı ilçelerinde bulunan 5 mahalle, bazı vatandaşların korona virüs testleri pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. 228 hanede bin 305 vatandaşın yaşadığı mahallelerde her gün sağlık ekiplerince tarama yapılıyor. Mahallelere ambulanslarla giden sağlık ekipleri, muhtarlar aracılığıyla şikayeti olanların kontrolünü yapıyor.
Güvenlik önlemleri en üst seviyede alındığı mahallelerin ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Öte yandan Jandarma ekipleri tarafından karantinaya alınan HorasanEğertaş Mahallesi, KarayazıUlucanlar Mahallesi, AşkaleMerkez Gölören Mahallesi, TekmanMescitli Mahallesi, ÇatGöbekgören Mahallesi, havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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