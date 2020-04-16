Erzurum’da Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu Maskesini takan et kuyruğuna giriyor

Erzurum'da vatandaşlar, Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğüne ait satış mağazasından ucuz et alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına uyarak sıra bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk ise 400 metreyi buldu.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Et ve Süt satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor. Yaklaşık 400 metreyi bulan kuyrukta polisler ise vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları için sık sık uyarılarda bulunuyor. Maskelerini takarak sıraya giren vatandaşlar içeriye ise polis kontrolüyle 5 kişi olarak alınıyor.

Mağazada, kıymanın kilosu 32 lira, kuşbaşının 40 lira, pirzolanın 55 lira, kavurmanın 44 lira 50 kuruş ve sucuğun kilosu ise 42 liradan satılıyor. Kasaplarda pahalı olduğu için Et ve Süt Kurumundan et almayı tercih ettiklerini belirten vatandaşlar, satış mağazası sayısının artırılmasını istedi.

Öte yandan, satış mağazasının yanındaki apartmanda yaşayan vatandaşlar, evlerine girip çıkmakta zorluk yaşadıklarını ifade ederek, virüse rağmen bu kuyruğu oluşturan vatandaşların canlarını hiçe saydıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.