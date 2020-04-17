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Aziziye’de maske seferberliği Başkan Orhan; Hiç kimse mağdur edilmeyecek

İHA

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları dâhilinde hizmet veren yaklaşım 500 esnafa maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Aziziye’de maske seferberliği Başkan Orhan; Hiç kimse mağdur edilmeyecek

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları dâhilinde hizmet veren yaklaşım 500 esnafa maske dağıtımı gerçekleştirildi.
Başkan Muhammed Cevdet Orhan, bizzat vatandaşa kendisi maske dağıtarak herkese evde kal çağrısını yineledi. Yol boyunca vatandaşlarda da sosyal mesafeyi de dikkate alarak sohbet eden Başkan Orhan, salgının tehlikeli boyutlara ulaşmaması için duyarlılık çağrısında bulundu.
Vatandaşlar ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılanan maske dağıtımıyla mağduriyetin söz konusu olmayacağını anlatan Başkan Orhan, Korona salgınının yayılmasında alınan önlemlerde son günlerde ortaya çıkan gelişmelerin memnuniyet verici boyutta olduğuna dikkat çekti.
Vatandaşların alınan tedbirler konusunda genel olarak duyarlı olmalarının salgının bitmesine büyük katkı sağlayacağına işaret eden Başkan Orhan, “Tüm Türkiye hep birlikte bu salgının üstesinden en kısa zamanda geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yerel yönetimler olarak devletimizin çalışmalarına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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