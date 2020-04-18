(Görüntülü) Dağlarının zirvesi karla kaplı Erzurum'da ekim sezonu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Dağlarının zirvesi karla kaplı Erzurum'da ekim sezonu başladı

DHA

(Görüntülü) Dağlarının zirvesi karla kaplı Erzurum'da ekim sezonu başladı

ERZURUM'da havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarda ekim dönemi başladı. Aldıkları yazlık tohumları tarlalarına serpen çiftçiler, "Koronavirüs salgını var ama biz de ülkemiz ve ailemiz için ekmek zorundayız" dedi. <br>Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması için bin 293 çiftçiye yazlık buğday tohum desteği verildi. 12 ilçede 24 dekar alana ekilmek üzere dağıtılan tohumları alan çiftçiler, çalışmaya başladı. Bazı çiftçiler, makineyle tarlasına tohum serperken bazıları ise bellerine bağladıkları çuvala doldurdukları tohumları 'bereketli olsun' duasıyla elleriyle toprağa serpiyor. Bazı çiftçiler de tarlaya ektikleri tohumu toprağa iyici karıştırmak için çalışma yapıyor. <br>Şehrin etrafını çevreleyen dağların zirvesi karla kaplı olmasına rağmen tarlalarını traktörlerle sürerek ekim yapan çiftçiler, "Devletimiz sağolsun yüzde 75'i hibe olmak üzere bize kaliteli tohumluk verdi. Koronavirüs salgınından biz de korkuyoruz ama ülkemiz ve ailemiz için ekim zamanında bu tohumları toprakla buluşturmalıyız" dediler.<br>Dağların zirvelerinin karla kaplı olmasının çifçinin faydasına olduğunu belirten vatandaşlar, "Şu an ekim zamanı yağmur düşmeden tohumları ekmemiz gerekiyor. Yağmur düştüğü vakit topraktaki tohumlar da yeşermeye başlayacak. Dağlarda kar olması sevindirici. Çünkü kar olması yazın susuzluk çekilmeyeceği manasına gelir. Havalar ısındıkça eriyecek olan karlar yazın çiftçi için su demektir" diye konuştu.<br>Bu arada Erzurum Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından finanse edilen projeeler kapsamında 5 ilçemizde 30 bin adet ceviz fidanı, 15 ilçede 7 ton fasulye tohumu, 20 ilçede ise 6 ton yonca, 18 ton korunga ve 18 ton fiğ tohumu dağıtıldı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum <br>2020-04-18 10:04:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dağlarının zirvesi karla kaplı Erzurum'da ekim sezonu başladı
YEREL HABERLER Dağlarının zirvesi karla kaplı Erzurum'da ekim sezonu ...
Vakıf okulları eğitimde mesafe tanımıyor
YEREL HABERLER Vakıf okulları eğitimde mesafe tanımıyor
Aziziye’de maske seferberliği Başkan Orhan; Hiç kimse mağdur edilmeyecek
YEREL HABERLER Aziziye’de maske seferberliği Başkan Orhan; Hiç kimse ...
Milli Eğitimden Emniyet çalışanlarına koruyucu siperlik
YEREL HABERLER Milli Eğitimden Emniyet çalışanlarına koruyucu ...
(Görüntülü) Erzurum'da sağlık çalışanlarına tatlı bir mola
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da sağlık çalışanlarına tatlı bir ...
Erzurum'da kadınlardan, sağlıkçılara koronavirüs temalı yaş pasta
YEREL HABERLER Erzurum'da kadınlardan, sağlıkçılara koronavirüs ...
Sağlık çalışanlarına pasta sürprizi ‘Korona’ temalı pastalar sağlık çalışanlarını güldürdü
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına pasta sürprizi ‘Korona’ temalı ...
Palandöken Belediyesi’nden Maske üretimi Palandöken’de corona-19’la mücadele mesaisi Sunar: ‘Evde Kal Palandöken’
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’nden Maske ...
Erzurum'da ucuz ete yoğun talep
YEREL HABERLER Erzurum'da ucuz ete yoğun talep
(Görüntülü) ERZURUM'DA FİYATLARI UYGUN ET VE ET ÜRÜNLERİ İÇİN VATANDAŞLAR KUYRUĞA GİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERZURUM'DA FİYATLARI UYGUN ET VE ET ...
Göz altı morlukları neden oluşur ? Tedavisi nedir?
YEREL HABERLER Göz altı morlukları neden oluşur ? Tedavisi nedir?
Protez gözle doğal görünüm mümkün
YEREL HABERLER Protez gözle doğal görünüm mümkün
Korona günlerinde çocuklarda hijyen önemi
YEREL HABERLER Korona günlerinde çocuklarda hijyen önemi
Kontakt lens kullanımına dikkat
YEREL HABERLER Kontakt lens kullanımına dikkat
Fazla stres diş sıkmaya sebep oluyor
YEREL HABERLER Fazla stres diş sıkmaya sebep oluyor
Erzurum’da polis denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Erzurum’da polis denetimleri sürüyor
Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla maske üretimi yapılıyor
YEREL HABERLER Koruma altındaki çocuklar siperli maske ...
Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar pazarlara akın ...
Yaralı bulunan şahin tedavi edildi
YEREL HABERLER Yaralı bulunan şahin tedavi edildi
Tabip Box Kiosku, Atatürk Üniversitesi’nde hizmete açıldı
YEREL HABERLER Tabip Box Kiosku, Atatürk Üniversitesi’nde hizmete ...
Erzurum´da karantinadaki mahalleler drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Erzurum´da karantinadaki mahalleler drone ile ...
Erzurum’da Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu Maskesini takan et kuyruğuna giriyor
YEREL HABERLER Erzurum’da Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu Maskesini ...
Erzurum Büyükşehir’den siper maske hamlesi Günde 500 maske üretiliyor
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir’den siper maske hamlesi Günde 500 ...
Vahit Bingöl: “Özal’ı unutmayacağız”
YEREL HABERLER Vahit Bingöl: “Özal’ı unutmayacağız”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X