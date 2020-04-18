Doğunun gözde kenti Erzurum sessizliğe büründü

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Erzurum’da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.

Kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların yüzde 96 oranında kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

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