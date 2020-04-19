Erzurum'da cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı

<br>Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da yasağın 2'nci gününde insanlar evde kalırken, cadde ve sokaklardaki hayvanlar görüntülendi.<br>Türkiye genelinde 30 büyükşehir olmak üzere Zonguldak ile birlikte 31 ilde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı, Erzurum'da ilginç görüntüler de ortaya çıkardı. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde yolun tam ortasına uzanan sokak köpeği bir süre çevresini izedikten sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Merkez Palandöken ilçesinde ise başıboş 4 at, refüjde baharla birlikte çıkan otları yedi. Kimsenin müdahale etmediği atlar, tek sıra halinde refüjde otlayarak ilerledi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK<br>2020-04-19 13:06:09<br>

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