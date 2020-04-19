Sosyal Destek Grubu vatandaşların yardımına koştu

Erzurum Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı Erzurum’da vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlardan gelen talepleri yerini getiren jandarma, polis ve zabıta ekipleri vatandaşların yardımına hızır gibi yetişti.

Bu arada yatalak eşi için çarşaf ve pijama takımı isteyen yaşlı amcanın talebi de Vefa destek grubu tarafından karşılanarak teslim edildi.

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