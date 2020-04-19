Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye 168 bin 582 lira para cezası kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye 168 bin 582 lira para cezası kesildi

İHA

Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye toplam 168 bin 582 lira idari para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye 168 bin 582 lira para cezası kesildi

Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye toplam 168 bin 582 lira idari para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Erzurum genelinde kurallara yüzde 95 oranında uyuldu. Kurullara uymayan kişilere ise idari para cezası kesildi.
Jandarma tarafından 26 kişiye toplam 62 bin 594 lira idari yaptırım uygulanırken Polis tarafından ise 63 kişiye 105 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da her gün 20 bin maske dağıtılacak
YEREL HABERLER Erzurum’da her gün 20 bin maske dağıtılacak
(Görüntülü) Sokaklar onlara kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokaklar onlara kaldı
Sosyal Destek Grubu vatandaşların yardımına koştu
YEREL HABERLER Sosyal Destek Grubu vatandaşların yardımına koştu
Erzurum'da cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı
YEREL HABERLER Erzurum'da cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı
Polis sokağa çıkan gençleri topladı
YEREL HABERLER Polis sokağa çıkan gençleri topladı
Erzurum sokaklar drone ile izlendi, polis teşekkür etti
YEREL HABERLER Erzurum sokaklar drone ile izlendi, polis teşekkür ...
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessizliğini korudu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar ...
(Görüntülü) Polis, sokağa çıkma yasağını drone ile izledi, Dadaşlara teşekkür etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis, sokağa çıkma yasağını drone ile ...
Yakutiye Belediyesi 15 bin siperlikli maske dağıttı
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi 15 bin siperlikli maske dağıttı
(Görüntülü) Veysel Dede, 53 yıllık eşine cam silerek yardım ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Veysel Dede, 53 yıllık eşine cam silerek ...
Erzurum Emniyetinden sokağa çıkma kısıtlamasına uyan dadaşlara teşekkür Boş kalan Erzurum sokakları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Erzurum Emniyetinden sokağa çıkma kısıtlamasına uyan ...
Veysel dede, 53 yıllık eşine ev işlerinde yardım ediyor
YEREL HABERLER Veysel dede, 53 yıllık eşine ev işlerinde yardım ...
(Görüntülü) Erzurum'da sokaklar boş kaldı, gazeteler okuyucu ile buluşturuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da sokaklar boş kaldı, gazeteler ...
Ozon terapi virüs ve enfeksiyon problemlerinde direnci arttırıyor
YEREL HABERLER Ozon terapi virüs ve enfeksiyon problemlerinde ...
Erzurum’da üretilen 100 bin maske vatandaşlara dağıtılacak
YEREL HABERLER Erzurum’da üretilen 100 bin maske vatandaşlara ...
Sokağa çıkma yasağıyla Horasanda boş kalan caddeler köpüklü suyla temizlendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağıyla Horasanda boş kalan caddeler ...
Oltu Belediyesi temizlik ekipleri yasağı fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Oltu Belediyesi temizlik ekipleri yasağı fırsata ...
Erzurum'da sokaklar boş kaldı, gazeteler okuyucu ile buluşturuldu
YEREL HABERLER Erzurum'da sokaklar boş kaldı, gazeteler okuyucu ile ...
Uzun ve sağlıklı yaşamın sırları
YEREL HABERLER Uzun ve sağlıklı yaşamın sırları
Doğunun gözde kenti Erzurum sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Doğunun gözde kenti Erzurum sessizliğe büründü
Sakal ve bıyık eksikliğine dikkat
YEREL HABERLER Sakal ve bıyık eksikliğine dikkat
(Görüntülü) Dağlarının zirvesi karla kaplı Erzurum'da ekim sezonu başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dağlarının zirvesi karla kaplı Erzurum'da ...
Dağlarının zirvesi karla kaplı Erzurum'da ekim sezonu başladı
YEREL HABERLER Dağlarının zirvesi karla kaplı Erzurum'da ekim sezonu ...
Vakıf okulları eğitimde mesafe tanımıyor
YEREL HABERLER Vakıf okulları eğitimde mesafe tanımıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X