Çocuklara korona virüsü anlatmanın püf noktaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocuklara korona virüsü anlatmanın püf noktaları

İHA

Psikolog Merve Kırna çocuklarda korona virüsü anlatmanın püf noktaları hakkında bilgiler verdi.

Çocuklara korona virüsü anlatmanın püf noktaları

Psikolog Merve Kırna çocuklarda korona virüsü anlatmanın püf noktaları hakkında bilgiler verdi.
Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “Çocuğunuza Korona virüsü anlatmadan önce çocuğun korona virüs hakkında ne bildiği çok önemlidir. Yanlış bilgiye sahip olan ve bu yüzden yoğun kaygı yaşayan çocuğunuz ile sakince konuşarak doğru bilgi aktarılmalıdır. Fakat o an konuşmak istemiyorsa, konuşması için zorlamayarak çocuğun sürecine göre ilerleme sağlamak hazır oluş için çok önemlidir. Korona virüsü anlatırken; sakin bir şekilde öncelikli olarak kendi kaygı ve korkularınızdan arınarak konuşmak önemlidir. Çünkü kaygı bulaşıcıdır sizin var olan kaygınız ile bu durumu korkutucu bir şekilde anlatmanız çocuklarda kaygının artmasına ve travmaya neden olabilir. Çocuklar için en önemli güven kaynağı aileleridir ve ebeveynlerini gözlemleyerek öğrenirler hayatı. Ailesinin panik ve kaygılı halini gören çocuk “Kaygılanacak bir durum var”, “Bana bir şey olacak mı?”, “Aileme bir şey olacak mı”, “Ebeveynlerim bu kadar kaygılı, beni kim koruyacak” algısını oluşturur. Çünkü çocuklar ebeveynlerini güçlü görmek ister, ne olursa olsun kendisini koruyup kollamasını bekler. Bu durum ile ebeveynleri olarak baş edebildiğinizi görmesi, hayata karşı güven duyması adına önemli olmakla birlikte kaygı oluşumunun önüne geçer” dedi.
Çocuk eğer korkuyorsa ya da kaygısı fazla ise; onun duygularını anlamak, anlaşıldığını hissetmek adına çok önemli olduğunu ifade eden Kırna, “Çocuklar merak eder ve soru sorarak öğrenirler, bu sorular karşısında “abartma bu kadar”, “korkacak bir şey yok”, “kocaman çocuk oldun böyle davranma” vb. söylemler yerine bilmediğiniz bir soru sorduğunda “bu sorunun cevabını bilmiyorum ama doğru kaynaklardan araştırıp seninle paylaşacağım” diyerek çocuğunuzun duygularını anlamak, endişesini yatıştırmak, sorduğu sorulara içten ve gerçeğe uygun cevaplar vermek önemlidir. Okulların kapalı olması ve evde durmak zorunda olmak; bir çok sosyalleşmek isteyen çocuk için sıkıntı oluşturmaktadır. Grip örneğinden yola çıkarak hastalık tehlikesine karşı önlem amaçlı olduğunun belirtilmesi, hem kendimizi korumak adına hem de başka insanlara bulaştırmamak adına bir süre evde kalmanın gerekliliği anlatılmalıdır. Kişisel hijyene dikkat etmenin bu virüse yakalanmamak için önemli olduğunun altı çizilerek; küçük yaş gruplarındaki çocuklar ile bunu bir oyun haline getirerek yapmak, uyku saatlerine dikkat etmek, ev içi etkinlikleri arttırmak, bu süreci bir tatil gibi görüp tüm gün televizyon izlemek ya da telefon, tablet ile oynamak yerine düzenli olarak ders çalışmaya özen göstermek günlük yaşam rutininin bozulmaması adına önemlidir” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prostat büyümesi kaderiniz olmasın
YEREL HABERLER Prostat büyümesi kaderiniz olmasın
Estetik diş hekimliği ile mutlu gülüşler
YEREL HABERLER Estetik diş hekimliği ile mutlu gülüşler
Büyük göğüsler bir çok problemi tetikliyor
YEREL HABERLER Büyük göğüsler bir çok problemi tetikliyor
Sağlık çalışanlarına balkondan konser verdiler
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına balkondan konser verdiler
65 yaş üstü ailelere sıcak yemek servisi
YEREL HABERLER 65 yaş üstü ailelere sıcak yemek servisi
Erzurumlu yönetmenin güldüren “Evde kal “isyanı
YEREL HABERLER Erzurumlu yönetmenin güldüren “Evde kal “isyanı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye 168 bin 582 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye 168 bin ...
Erzurum’da her gün 20 bin maske dağıtılacak
YEREL HABERLER Erzurum’da her gün 20 bin maske dağıtılacak
(Görüntülü) Sokaklar onlara kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokaklar onlara kaldı
Sosyal Destek Grubu vatandaşların yardımına koştu
YEREL HABERLER Sosyal Destek Grubu vatandaşların yardımına koştu
Erzurum'da cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı
YEREL HABERLER Erzurum'da cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı
Polis sokağa çıkan gençleri topladı
YEREL HABERLER Polis sokağa çıkan gençleri topladı
Erzurum sokaklar drone ile izlendi, polis teşekkür etti
YEREL HABERLER Erzurum sokaklar drone ile izlendi, polis teşekkür ...
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessizliğini korudu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar ...
(Görüntülü) Polis, sokağa çıkma yasağını drone ile izledi, Dadaşlara teşekkür etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis, sokağa çıkma yasağını drone ile ...
Yakutiye Belediyesi 15 bin siperlikli maske dağıttı
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi 15 bin siperlikli maske dağıttı
(Görüntülü) Veysel Dede, 53 yıllık eşine cam silerek yardım ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Veysel Dede, 53 yıllık eşine cam silerek ...
Erzurum Emniyetinden sokağa çıkma kısıtlamasına uyan dadaşlara teşekkür Boş kalan Erzurum sokakları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Erzurum Emniyetinden sokağa çıkma kısıtlamasına uyan ...
Veysel dede, 53 yıllık eşine ev işlerinde yardım ediyor
YEREL HABERLER Veysel dede, 53 yıllık eşine ev işlerinde yardım ...
(Görüntülü) Erzurum'da sokaklar boş kaldı, gazeteler okuyucu ile buluşturuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da sokaklar boş kaldı, gazeteler ...
Ozon terapi virüs ve enfeksiyon problemlerinde direnci arttırıyor
YEREL HABERLER Ozon terapi virüs ve enfeksiyon problemlerinde ...
Erzurum’da üretilen 100 bin maske vatandaşlara dağıtılacak
YEREL HABERLER Erzurum’da üretilen 100 bin maske vatandaşlara ...
Sokağa çıkma yasağıyla Horasanda boş kalan caddeler köpüklü suyla temizlendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağıyla Horasanda boş kalan caddeler ...
Oltu Belediyesi temizlik ekipleri yasağı fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Oltu Belediyesi temizlik ekipleri yasağı fırsata ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X