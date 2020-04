Başkan Karataş’tan Kırkpınar’a sert cevap

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, infaz yasasının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda İYİ Partili İbrahim Halil Oral'la MHP'li Cemal Enginyurt arasında yaşanan tartışmayla ilgili açıklama yaptı.

MHP İl Başkanı Karataş, “MHP Ordu Milletvekilimiz Cemal Enginyurt’ a yönelik bazı çevrelerin iftira atarak linç kampanyası başlatılmış olmasını esefle kınıyorum. Adına İYİ dedikleri ancak her türlü kötülüğe ram olmuş bir partinin Erzurum il başkanı Cemal Enginyurt’u istifaya davet etmiş. Türk milletinin bekasını her şeyin üstünde tutan MHP’nin milletvekilini istifaya davet etmek yerine terör örgütünün uzantısı olan HDP ile iş tutmuş olmanın utancını bir nebzede olsa telafi etmek adına kendi milletvekillerini istifaya davet etme asaletine erişmelerini tavsiye ederiz. Eğer TBMM’de israfa etmesi gereken birileri varsa onlar da ancak terör örgütünün uzantısına çanak tutmuş olanlardır” dedi.

Başkan Karataş, “Ülkücü hareket bir fikir hareketidir, ülkücüler düşüncelerini her platformda korkusuzca dile getirmiş, doğruyu savunmak adına dar ağacına çıkmayı göze almış, şan ve şerefle dolu bir geçmişe sahiptir. Bütün dünya da buna şahitlik etmiştir. Bizler kavgayı hiç bir zaman tasvip etmedik ve asla kavga yanlısı bir anlayışa sahip olmadık. Türk milletinin iradesinin mührünü taşıyan TBMM’de vuku bulmuş olan bu olayı elbette ki doğru bulmuyoruz. Ancak yaşanmış bir olayı, ardına başka şeyler de ekleyip başka mecralara çekerek iftira İP’ ine sarılmak da edepsizlikle eşdeğerdir. İftirayı siyaseten meziyet bilen küçük beyinlerin bilmesi gerekir ki, olmamış bir şeyi olmuş gibi göstererek kazanç elde etmeye çalışmak beyhude bir çabadır” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Şarlatan olan, şarlatanca laflar eder, bilgisi olmayan basite kaçıp iftirayla emeline ulaşmaya çalışma alçaklığına kapılır. Oysa bilmezler ki ülkücü hareket tarihi boyunca iftirayı kendine kalkan yapmış olan alçakları , hilekârları tarihin çöplüğüne göndermeyi başarmıştır. Çöplükte gözü olanların ülkücü harekete sataşmaları ise tarihin bir cilvesi olsa gerek. Ülkücü hareketin çöplüğe gönderdiğini oradan çekecek İP’de hiç kimsede yoktur” dedi.

