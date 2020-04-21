Horasan-Karakurt-Kağızman yolu trafiğe kapatıldı

'Ablam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HorasanKağızmanKarakurt karayolu Karakurt Barajı'nın su tutmasıyla birlikte ulaşıma kapatıldı.

SarıkamışKarakurt bölgesinde yapım çalışmaları tamamlanan ve 31.12.2019 tarihinden itibaren su tutmaya başlayan Karakurt Barajı nedeniyle halihazırda ulaşımın sağlandığı mevcut HorasanKarakurtKağızman yolu ve HorasanKarakurtKars yolu su kotunun yükselerek ulaşıma engel teşkil etmesi nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğünce trafiğe kapatıldı. Ulaşım, küçük araçlar için Karaurgan üzerinden; büyük kamyon, tır gibi araçlar için ise HorasanAğrıDoğubayazıtKars alternatif güzergahlarından sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.