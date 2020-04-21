Acıkmadan kolay bir Ramazan geçirmenin 10 yolu

Dr. Fevzi Özgönül, evlerde olduğumuz şu dönemde, korona günlerinde, uzun oruç saatlerinde acıkmadan kolay bir Ramazan geçirmek için önemli bilgiler verdi.

Dr. Fevzi Özgönül, “11 Ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Ramazan ayında oruç tutanların yeme saatleri değişir. Büyük bölümünü oruçlu geçireceğiniz bu uzun günlerde doğru beslenerek ve sağlıklı olanları seçerek sindirim sisteminizi güçlendirebilir, vücudunuzu dinlendirebilirsiniz” dedi.

Dr. Özgönül, Ramazan ayını daha kolay geçirmek ve vücudun iyileşmesi için bu mükemmel fırsatı kaçırmamak adına şu önerilerde bulundu:

“1Mutlaka sahur yapın. Sahurda kahvaltılık ürünler, az yağlı etler veya çorba yiyin.

2 Sahurda meyveyi tercih etmeyin

3Sahurda bol bol su için.

4 Ramazan pidesinde dikkat edin yalnızca iftarda ve az miktarda yiyin.

5Orucunuzu açarken çok fazla su içmeyin 12 bardaktan fazla su beslenmenizi engeller.

6 Orucunuzu biraz zeytin, hurma veya bademle açtıktan sonra en az 510 dk dinlenin, biraz hareket edin.

7 Ana yemeklerden başlayarak iftarınızı yapın.

8Tatlı yiyecekseniz ramazanın sultanı güllaçı tercih edin.

9 Kafeinli içecekler sıvı kaybına neden olacağından çay, kahve, kolalı içecekleri çok fazla içmeyin.

10İftardan sonra mutlaka hareket edin imkanınız varsa teravih namazına gidin ve yürüyüş yapın.”

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