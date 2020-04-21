Tandır damında ekmek pişirirken yanıyordu

<br>Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA) ERZURUM'un Olur ilçesinde tandır damında ekmek pişirmek isteyen Ferdane Sağlam (62), kıvılcımların bacadaki otları tutuşturmasıyla bir anda alevler arasında kaldı. Kendini dışarı atan Sağlam, eşinin de yardımıyla yangını söndürdü.<br>Olay, Olur İlçesi Soğukgöze Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 4 çocuk 7 torunu olan Ferdane Sağlam, sokağa çıkma yasağı öncesi evinin ihtiyacı olan ekmekleri pişirmek için tandır ocağını yaktı. Sağlam, bu sırada ekmek için yaptığı hamuru hazırlarken ocağın bacasındaki otlar tutuştu. Tandır ocağında başlayan yangın kısa sürede çevreye sıçradı. Alevlerden son anda kurtularak dışarı çıkan Ferdane Sağlam, eşi Hüsamettin Sağlam'dan yardım istedi. Sağlam çifti, ocağı saran alevlere hortumdan sıktıkları suyla müdahale etti. Eşi hortumla su sıkarken kendi de kovayla alevlere su döken Ferdane Sağlam yangını söndürmeyi başardı. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Olur Murat AYDIN<br>2020-04-21 15:04:01<br>

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