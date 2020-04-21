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(Görüntülü) Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı (2)

DHA

  5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Erzurum'un Aşkale ilçesinin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinden 2 grup arasında çıkan kavgayla ilgili 5 kişi, gözaltına alındı. Mahalleli arasında tekrar kavga çıkmaması için jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Kavgada yaralanıp, hastaneye kaldırılan, 2'si ağır 7 yaralının tedavisinin ise sürdürüldüğü öğrenildi. Mahalleli arasında üçüncü kez kavga olduğunu belirten Lütfü Şişman (70), "İlkinde benim birader gitmiş orada, birini dövmüş arazi için. Yani bu zamanlarda arazide de bir şey yok. Bu duruma 'titizlik' ya da 'terslik' diyelim. İkinci kavga, onlar da...

(Görüntülü) Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı (2)

 <br>5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI<br>Erzurum'un Aşkale ilçesinin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinden 2 grup arasında çıkan kavgayla ilgili 5 kişi, gözaltına alındı. Mahalleli arasında tekrar kavga çıkmaması için jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Kavgada yaralanıp, hastaneye kaldırılan, 2'si ağır 7 yaralının tedavisinin ise sürdürüldüğü öğrenildi.<br>Mahalleli arasında üçüncü kez kavga olduğunu belirten Lütfü Şişman (70), "İlkinde benim birader gitmiş orada, birini dövmüş arazi için. Yani bu zamanlarda arazide de bir şey yok. Bu duruma 'titizlik' ya da 'terslik' diyelim. İkinci kavga, onlar da Aşkale'de benim biraderi 4 kişi birleşip dövdüler. Son kavgada da Çatörenliler tedbirli gidince ilçeye bizimkiler tedbirlerini alıp ilçeye gitmişler. Bu durumdan benim haberim olmadı. Herkes bana 'Sen neredesin?' diye sitem ediyor. Bu olaylar böyle büyüdü, diye. Bu virüs yüzünden dışarı çıkamıyorum ki. Kötülük almış, yürümüş. Herkes birbirini suçluyor. Yaralıların durumu hakkında bilgi aldım, iyiye gidiyormuş. İnşallah bu durumlar tez zamanda biter" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum <br>2020-04-21 17:29:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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