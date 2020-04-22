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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Covid-19 teşhis ve tedavi süreçleri devam ediyor Bu hastanede ilk vakanın geldiği günden sonra geçen 1 aylık süreçte 300 kişi taburcu edildi Hastanede 21 vakanın tedavisi devam ediyor

İHA

Erzurum'da korona virüsle mücadele görev alan pandemi hastanelerinden birisi olan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Covid19 teşhis ve tedavi süreçleri devam ediyor. İlk vakanın 20 Mart'ta geldiği hastanede 1 ay içerisinde toplam 300 kişi taburcu edildi. Hastanede 21 vakanın tedavisine ise devam ediliyor.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Covid-19 teşhis ve tedavi süreçleri devam ediyor Bu hastanede ilk vakanın geldiği günden sonra geçen 1 aylık süreçte 300 kişi taburcu edildi Hastanede 21 vakanın tedavisi devam ediyor

Erzurum’da korona virüsle mücadele görev alan pandemi hastanelerinden birisi olan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Covid19 teşhis ve tedavi süreçleri devam ediyor. İlk vakanın 20 Mart'ta geldiği hastanede 1 ay içerisinde toplam 300 kişi taburcu edildi. Hastanede 21 vakanın tedavisine ise devam ediliyor.
Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele Türkiye’de de devam ediyor. Erzurum’daki pandemi hastanelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde de virüsle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Şuana kadar 300 hastanın tedavi edilerek taburcu edildiği hastanede 4’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 21 pozitif vakanın tedavisi ise devam ediyor.
Hastanenin bazı katları korona virüs tanısı alanların tedavisi için ayrılırken, test sonucu pozitif çıkan hastaların tedavilerine hastalığın belirtilerinin yoğunluğuna ve sağlık durumuna göre hastanede ya da evde devam edilmesi kararı alınıyor.
Doktorlarca hastanede tedavi görmesi uygun görülen hastaların yatışı yapılarak korona virüs tanısı alanların odalarının bulunduğu katların serviste tedavilerine başlanıyor. Tedavi yapılan kliniklerde personellerin tam koruyucu elbiselerle çalıştığı görülürken, hastanede doktor ve hemşireler hastalarla özenle ilgileniyor.

“Virüsün göründüğü ilk gün bir komisyon oluşturduk”
Tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, “Bizler Atatürk Üniversitesi olarak virüsün göründüğü ilk gün bir komisyon oluşturduk. Komisyonumuz çok hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Kendi alanında yetkin hocalarımızı komisyona dahil ettik. Hastane içerisinde hastalarımızı minimal mobilizason etmek amacıyla birkaç servisin ve yoğun bakımın yerini değiştirerek işe başladık. Hastalarımızın acil servisten hastaneye girişi ya da dışarıdan en kısa nasıl servise en hızlı nasıl ulaştırırız düşüncesi ile yola çıktık. Boşalttığımız yerlere bu hastalarımızı yerleştirdik. Personelimizde ciddi bir anlamda düzenleme yapmamız gerekti. Hem hekimlerimizi, hem hemşirelerimizi farklı bir mesaiye tuttuk. Covid için çalışan personellerimizi takımlara ayırarak hepsini dinlendire dinlendire çalıştırmaya karar verdik” dedi.

“Yaklaşık 300 hastamızı hastanemizde tedavi edip taburcu ettik, şu an 21 vakamızın tedavisi devam ediyor”
Şuana kadar geçen 1 aylık süreçte 300 hastayı taburcu ettiklerini ifade eden Gündoğdu, “Bugüne kadar bize bin 400 hasta Covid belirtileri ile geldi. Bu hastalarımızdan 52 tanesi pozitif vaka olarak hastanemizde tedavi altına alındı. Şuan hastanemizde 21 tane pozitif vakamızın tedavisine devam ediliyor. Ayrıca olası veya şüpheli hastalarımızı da hastanemizde yatırıyoruz. 80 tane şüpheli hastamız şuan hastanemizde yatmakta. Yoğun bakımda 4 tane hastamız bulunuyor bunlardan bir tanesi solunum cihazına bağlı. Bunun dışında ki diğer hastalarımızın genel durumları iyi diyebiliriz. Yaklaşık 300 hastamızı hastanemizde tedavi edip taburcu ettik” açıklamalarında bulundu.

“Son bir haftada önceki haftalara göre vakaların artış hızı azaldı”
Son 1 haftada vakaların artış hızının azaldığını kaydeden Gündoğdu, “İlk tanıyı 20 Mart tarihinde koyduk sonrasında sayı hızlı bir şekilde arttı. Ama şuan gayet iyi gidiyoruz. Sayılarımızı test sayımıza göre oranladığımız zaman paralel bir şekilde seyir görüyoruz. Hasta sayımızda her hangi bir artış yani bizi endişeye sokacak bir durum yok. Bizim hastanemiz 13 kente hitap ediyor. Hastalarımızın bir kısmı çevre illerden geliyorlar. Son bir haftada önceki haftalara göre vakaların artış hızı azaldı. Buda bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

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