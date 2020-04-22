İlkokul öğrencilerinden anlamlı klip Sofralarımıza gelen ekmeğin kıymetini anlatan klip beğeni topladı

Erzurum Sabancı İlkokulu 4B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Münise Serap Irmak ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını anlamlı bir klip ile kutladı

Sabancı İlkokulu 4B sınıfı öğrencileri, Ata tohumlarımıza sahip çıkarak Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile çalışmalar yapmış ve yaptığı çalışmaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel hazırladıkları bir klip ile taçlandırdı.

Söz ve müziği sınıf öğrencilerince yapılan klipte yapılan tohum çalışmalarıyla ilgili görsellere yer verildi.

Öğrencilerin tohum klibi şu sözlerden oluştu:



Tohumdan aldık saksıya

Saksıdan aldık toprağa

Büyüdü büyüdü başak oldu

Atalarımızın tohumu



Başakları hasat ettik

Eledik harman ettik

Öğüttük unumuzu

Atalarımızın tohumu



Sofralarımızı doldurdu

Karnımızı doyurdu

Bize en büyük miras

Atalarımızın tohumu



Çiftçi sürer tarlayı

Sonra eker buğdayı

Boy verir azar azar

Saplar gittikçe uzar



Güzel kokulu ekmek

Olmaz seni sevmemek

Sensin yemeklere baş

Her yemeğe arkadaş



Öğrencilerin sofralarımıza gelen ekmeğin kıymetini anlatan klibi sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

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