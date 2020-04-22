Posof güne karla uyandı

Ardahan’ın Posof ilçesi güne kar ile uyandı.

Kış mevsiminde yağmayan kar bahar da yağmaya devam ediyor. Birkaç gün devam eden sıcak havadan dolayı araziler yeşile büründü. Ağaçların çiçek açtığı Posof’ta yağan kar ile her taraf beyaza büründü.

Rakımı 1583 olan Posof ilçesinden yükseklerde olan köylerde de bahar ekinleri ekilmişti. Şimdi her taraf karla kaplandı. Vatandaşlar yağan karın kısa zamanda eridiği için araziler için iyi olduğunu belirtti.

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