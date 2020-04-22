Prof. Dr. Ceylan’dan 23 Nisan mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Ceylan’dan 23 Nisan mesajı

İHA

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile bir mesaj yayınladı.

Prof. Dr. Ceylan’dan 23 Nisan mesajı

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile bir mesaj yayınladı.
Meclisimizin açılışının 100. yılı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın ise 97. yılını; günümüz koşullarında yani evlerimizde, pencerelerimizde de olsa yine de kutlamamızın gerekliliğini belirten Prof. Dr. Ceylan, “Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurduğumuz TBMM ile savaş koşullarında bile ulusal egemenliği, demokrasiyi yaşatabilen bir ulusuz. Demokrasimizin beşiği olan TBMM, Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında top seslerinin yankılandığı; ateş, kan ve barut kokularının dört bir yanı sardığı bir ortamda kurulmuştur. Ulusumuzun kaderini tayin eden savaş kararları bile bu mecliste tartışılarak alınmıştır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ve bağımsızlığının güvencesi, ulusumuzun sahip olduğu egemenlik hakkıdır.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk; bağımsızlığımızın koruyucusu olarak gördüğü çocuklara bu büyük günü “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak armağan etmiştir. Bu bilinçle, ulusumuzun cumhuriyetle perçinlemiş egemenliğini yok saymaya çalışanlara en güzel yanıtı; azmi ve kararlılığı ile bu büyük mirasın varisi olan çocuklarımız verecek, yorulsalar da Büyük Önderlerini takip edeceklerdir. Çünkü “Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.” Bugün ülkemizin en büyük dinamiği olan çocuklarımız ne yazık ki bu yüksek ideale ulaşma yolunda türlü zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır.
15 Temmuz gecesi Fetö tarafından ülkemize ve milletimize kastedilen hain darbe girişimi de bunun bir örneğidir. Bu hain darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hedef alınması ve bombalaması sebepsiz değildir. Darbeci hainler, bu yüce meclisin, milletimiz için taşıdığı büyük kıymeti bildiklerinden buraya saldırmışlardır. Fakat bu binada açtıkları yara, milletimizin darbe girişimine karşı daha güçlü direnmesi sonucunu doğurmuş ve hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız önderliğindeki milletimizin kararlılığıyla mağlup edilmiştir. Böylece meclisimiz 15 Temmuz darbe girişimi ile bir kez daha “Gazi” unvanını hak etmiştir.
Fakat her türlü zorluklara karşı, geleceğin devlet adamları, doktorları, mühendisleri daha çok küçük yaşlarda ulusal egemenlik bilinciyle tanışmakta; ulusun ve devletin birlik ve bütünlüğüne, bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne olan inançla yetişmektedir. Bu sayede demokratik laik Cumhuriyet; bireysel, sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklerle gelişerek bugünlere kadar gelmiştir. Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” özdeyişi ile özdeşleşen milli egemenlik anlayışımız, hiçbir güç tarafından değiştirilemeyecektir. Bu millet, kendi kaderini tayin etme konusunda hiçbir milletin sahip olamayacağı deneyime ve kazanıma sahiptir. İşte biz bütün bunları görerek kararlı bir duruş sergilemek zorundayız.
Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız bu kutlu olayın açılış yıldönümü, bu yıl Corona (Covit 19) salgını nedeniyle, olması gereken coşku ile kutlanamayacak maalesef. Ama olsun; Türk Milletinin kalbinde hiç sönmeyen, bağımsızlık abidesi olan yüce meclisimizin, daha nice 100 yıllarını hep birlikte, coşku içinde kutlayacağız. Biz de Güneş Vakfı olarak devlet yetkililerimiz gibi tüm halkımızı 23 Nisan günü pencerelerimizden bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz.
Tüm bu vesileler ile Güneş Vakfı olarak bize bağımsızlığımızı ve ulusal egemenliğimizi kazandıran Ata’mızı daha çok özlüyor, O’na ve mücadele arkadaşlarına daha çok minnet duyuyoruz. Eğitim ordusunun birer neferi olarak bu konudaki hassasiyetimizi her ortamda ifade ettik, ifade etmeye de devam edeceğiz. Bu duygularla aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımız başta olmak üzere, tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Posof güne karla uyandı
YEREL HABERLER Posof güne karla uyandı
Erzurum'da 1000 yıllık vakıf geleneği
YEREL HABERLER Erzurum'da 1000 yıllık vakıf geleneği
(Görüntülü) Erzurum'da bin yıllık vakıf geleneği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da bin yıllık vakıf geleneği
İlkokul öğrencilerinden anlamlı klip Sofralarımıza gelen ekmeğin kıymetini anlatan klip beğeni topladı
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden anlamlı klip Sofralarımıza ...
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Covid-19 teşhis ve tedavi süreçleri devam ediyor Bu hastanede ilk vakanın geldiği günden sonra geçen 1 aylık süreçte 300 kişi taburcu edildi Hastanede 21 vakanın tedavisi devam ediyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Covid-19 ...
Minik sporculardan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Minik sporculardan 23 Nisan mesajı
Erzurum Bakkallar Manavlar Odası Başkanı Erdoğan’dan ‘Esnaf kiraları üç ay ertelensin’ talebi
YEREL HABERLER Erzurum Bakkallar Manavlar Odası Başkanı Erdoğan’dan ...
(Görüntülü) Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı ...
ETB’den yerel gıda üreticilerine destek
YEREL HABERLER ETB’den yerel gıda üreticilerine destek
(Görüntülü) Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı ...
Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 23 Nisan mesajı
Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı (2)
YEREL HABERLER Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: ...
Tandırdaki piknik tüpü patladı facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Tandırdaki piknik tüpü patladı facianın eşiğinden ...
Vakıflar ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı 296 aileye kuru gıda kolisi adreslerine teslim edildi Vakıflar Bölge Müdür Vekili Cengiz Keskin: “Toplamda yıl boyunca Bölge Müdürlüğümüz olarak 7 milyon 598 bin 298 TL sosyal yardım gerçekleştirilmektedir”
YEREL HABERLER Vakıflar ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı 296 aileye ...
Uzaktan eğitimde Atatürk Üniversitesi farkı
YEREL HABERLER Uzaktan eğitimde Atatürk Üniversitesi farkı
(Görüntülü) Ekmek pişirmek isterken ocağı yaktı; kendini son anda kurtardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ekmek pişirmek isterken ocağı yaktı; ...
Tandır damında ekmek pişirirken yanıyordu
YEREL HABERLER Tandır damında ekmek pişirirken yanıyordu
Dezenfektan tehlikesine dikkat
YEREL HABERLER Dezenfektan tehlikesine dikkat
Büyük göğüsler sağlığı bozuyor
YEREL HABERLER Büyük göğüsler sağlığı bozuyor
Acıkmadan kolay bir Ramazan geçirmenin 10 yolu
YEREL HABERLER Acıkmadan kolay bir Ramazan geçirmenin 10 yolu
İlk Meclis Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ruhudur
YEREL HABERLER İlk Meclis Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ruhudur
Kardeş belediyeye başkan Orhan jesti Digor Belediyesine tam donanımlı cenaze aracı
YEREL HABERLER Kardeş belediyeye başkan Orhan jesti Digor ...
(Görüntülü) Erzurum'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı
Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı
YEREL HABERLER Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X