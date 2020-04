Prof. Dr. Ceylan’dan 23 Nisan mesajı

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile bir mesaj yayınladı.

Meclisimizin açılışının 100. yılı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın ise 97. yılını; günümüz koşullarında yani evlerimizde, pencerelerimizde de olsa yine de kutlamamızın gerekliliğini belirten Prof. Dr. Ceylan, “Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurduğumuz TBMM ile savaş koşullarında bile ulusal egemenliği, demokrasiyi yaşatabilen bir ulusuz. Demokrasimizin beşiği olan TBMM, Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında top seslerinin yankılandığı; ateş, kan ve barut kokularının dört bir yanı sardığı bir ortamda kurulmuştur. Ulusumuzun kaderini tayin eden savaş kararları bile bu mecliste tartışılarak alınmıştır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ve bağımsızlığının güvencesi, ulusumuzun sahip olduğu egemenlik hakkıdır.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk; bağımsızlığımızın koruyucusu olarak gördüğü çocuklara bu büyük günü “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak armağan etmiştir. Bu bilinçle, ulusumuzun cumhuriyetle perçinlemiş egemenliğini yok saymaya çalışanlara en güzel yanıtı; azmi ve kararlılığı ile bu büyük mirasın varisi olan çocuklarımız verecek, yorulsalar da Büyük Önderlerini takip edeceklerdir. Çünkü “Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.” Bugün ülkemizin en büyük dinamiği olan çocuklarımız ne yazık ki bu yüksek ideale ulaşma yolunda türlü zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır.

15 Temmuz gecesi Fetö tarafından ülkemize ve milletimize kastedilen hain darbe girişimi de bunun bir örneğidir. Bu hain darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hedef alınması ve bombalaması sebepsiz değildir. Darbeci hainler, bu yüce meclisin, milletimiz için taşıdığı büyük kıymeti bildiklerinden buraya saldırmışlardır. Fakat bu binada açtıkları yara, milletimizin darbe girişimine karşı daha güçlü direnmesi sonucunu doğurmuş ve hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız önderliğindeki milletimizin kararlılığıyla mağlup edilmiştir. Böylece meclisimiz 15 Temmuz darbe girişimi ile bir kez daha “Gazi” unvanını hak etmiştir.

Fakat her türlü zorluklara karşı, geleceğin devlet adamları, doktorları, mühendisleri daha çok küçük yaşlarda ulusal egemenlik bilinciyle tanışmakta; ulusun ve devletin birlik ve bütünlüğüne, bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne olan inançla yetişmektedir. Bu sayede demokratik laik Cumhuriyet; bireysel, sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklerle gelişerek bugünlere kadar gelmiştir. Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” özdeyişi ile özdeşleşen milli egemenlik anlayışımız, hiçbir güç tarafından değiştirilemeyecektir. Bu millet, kendi kaderini tayin etme konusunda hiçbir milletin sahip olamayacağı deneyime ve kazanıma sahiptir. İşte biz bütün bunları görerek kararlı bir duruş sergilemek zorundayız.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız bu kutlu olayın açılış yıldönümü, bu yıl Corona (Covit 19) salgını nedeniyle, olması gereken coşku ile kutlanamayacak maalesef. Ama olsun; Türk Milletinin kalbinde hiç sönmeyen, bağımsızlık abidesi olan yüce meclisimizin, daha nice 100 yıllarını hep birlikte, coşku içinde kutlayacağız. Biz de Güneş Vakfı olarak devlet yetkililerimiz gibi tüm halkımızı 23 Nisan günü pencerelerimizden bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz.

Tüm bu vesileler ile Güneş Vakfı olarak bize bağımsızlığımızı ve ulusal egemenliğimizi kazandıran Ata’mızı daha çok özlüyor, O’na ve mücadele arkadaşlarına daha çok minnet duyuyoruz. Eğitim ordusunun birer neferi olarak bu konudaki hassasiyetimizi her ortamda ifade ettik, ifade etmeye de devam edeceğiz. Bu duygularla aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımız başta olmak üzere, tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

