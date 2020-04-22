Belirsizlik psikolojiyi olumsuz etkiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belirsizlik psikolojiyi olumsuz etkiyor

İHA

Psikolog Fundem Ece Kaykaç, belirsizliğin psikolojiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Belirsizlik psikolojiyi olumsuz etkiyor

Psikolog Fundem Ece Kaykaç, belirsizliğin psikolojiyi olumsuz etkilediğini söyledi.
Dünya Danışmanlık Merkezi Kurucusu Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç, “Kontrol mekanizmasını elden bırakmakta zorlanan toplumlarda biri de Türk toplumudur. Bu nedenle belirsizlikle karşılaşmak, önümüzü görememek, ileriye dair planlar yapamamak bizi zorlar. Belirsizlik insanlar üzerinde olumsuz etkiler meydana getiren ve güvensizlik ortamı oluşturan bir olgudur. Kişilerin çevresinde ne kadar bilinmezlik varsa o kadar rahatsız, huzursuz ve keyifsiz olurlar. Belirsizlik sonucu bazı bireylerde kaygı, depresif durumlar ve öfke patlamaları görülebilir. Öfke kontrolünün duygu durumunu ayarlamanın bir parçasıdır. Kişi ayarlama yapamıyorsa çok iniş çıkışları varsa öfke patlamaları oluşur. Yaşanan öfke patlamaları da hem kişiye hem de çevresine zarar verir. İnsanlarda, yataktan kalkmak istememe, işe gitmek istememe, eskiden keyif aldığı aktivitelerden keyif almama gibi depresif duyguların ortaya çıkmaya başlıyor. İki hafta geçtikten sonra üçüncü ve dördüncü hafta bu durum devam ediyorsa bir destek almak gerekir. Kişinin arkadaşıyla konuşması iyidir ancak teknik anlatma ve yöntem bildirme noktasında kişiye arkadaşı yardımcı olamaz. Arkadaşlar destek verir ama somut olarak bir ruh sağlığı uzmanından destek almak gerekir. Anda kalmak belirsizliğin en büyük ilacıdır. Çünkü yarın bizi ne beklediğini bilemeyiz ve bunun adı belirsizliktir; hatta on dakika sonrasında bile ne olacağını kestirmek güçtür. Ancak bulunduğumuz an’a odaklanabilirsek ve o an içerisinde olabilecek şeyler adına kendimize “şu an ne hissediyorum, ne düşünüyorum ve ne yapmak istiyorum” gibi sorular yöneltebilirsek belirsizliğin vermiş olduğu kaygıyı azaltabiliriz. Çünkü kendi hayatımızın kontrolünü ele geçirmeye başladık demektir. Yani belirsizlik aslında her daim vardır. Ancak biz o belirsizliği ortadan kaldırmayı başarabilen kişiler olarak yaşamımıza devam edebiliyoruz demektir” dedi.
Stresten uzaklaşmak için yapılabilecek çok fazla alternatifin olduğunu ifade eden Kaykaç, “Bunların kişilere göre değişkenlik gösterebilir. Herkese iyi gelebilecek yöntem farklıdır. O yüzden sosyal destek sistemleri adı verilen, bireye göre değişen kişinin yakın olduğu akrabalarından, arkadaşlarından destek alması onlarla bir arada olması depresif duygu durumlarıyla, kaygıyla ve öfkeyle başa çıkmalarına yardımcı olur. Belirsizliğe tahammül etmekte zorlananlar terapi desteği alabilir. Bu süreci kendi başına yönetemeyenler, mutlaka iyi bir klinik psikologtan psikoterapi desteği almalıdır. Çünkü belirsizliği yönetemediklerini fark eden ancak bunu göz ardı eden bireyler sonrasında daha büyük problemlerle karşılaşabilirler. Kaygı bozukluğu ya da depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Kendisinde olumsuz belirtiler fark eden bireyler, destek almak adına adım atabilirler. Önleyici sağlık hizmeti olarak dahi terapi hizmetini düşünmek gerekir” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saç dökülmesine botoks tedavisi
YEREL HABERLER Saç dökülmesine botoks tedavisi
Başkan Sekmen’den 23 Nisan Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den 23 Nisan Mesajı
Korona virüste dikkat edilmesi gerekenler
YEREL HABERLER Korona virüste dikkat edilmesi gerekenler
Kadınlarda gıdı problemine dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda gıdı problemine dikkat
Dişlerde renk problemine dikkat
YEREL HABERLER Dişlerde renk problemine dikkat
Covid - 19 kadın doktora ilham kaynağı oldu 20 gündür çocuklarını görmeyen doktordan duygulandıran şiir “Sonumuzun ne olacağı belli değil. Her şeye hazırlıklıyız çocuklarıma bir anı kalsın istedim”
YEREL HABERLER Covid - 19 kadın doktora ilham kaynağı oldu 20 gündür ...
Prof. Dr. Ceylan’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ceylan’dan 23 Nisan mesajı
Posof güne karla uyandı
YEREL HABERLER Posof güne karla uyandı
Erzurum'da 1000 yıllık vakıf geleneği
YEREL HABERLER Erzurum'da 1000 yıllık vakıf geleneği
(Görüntülü) Erzurum'da bin yıllık vakıf geleneği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da bin yıllık vakıf geleneği
İlkokul öğrencilerinden anlamlı klip Sofralarımıza gelen ekmeğin kıymetini anlatan klip beğeni topladı
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden anlamlı klip Sofralarımıza ...
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Covid-19 teşhis ve tedavi süreçleri devam ediyor Bu hastanede ilk vakanın geldiği günden sonra geçen 1 aylık süreçte 300 kişi taburcu edildi Hastanede 21 vakanın tedavisi devam ediyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Covid-19 ...
Minik sporculardan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Minik sporculardan 23 Nisan mesajı
Erzurum Bakkallar Manavlar Odası Başkanı Erdoğan’dan ‘Esnaf kiraları üç ay ertelensin’ talebi
YEREL HABERLER Erzurum Bakkallar Manavlar Odası Başkanı Erdoğan’dan ...
(Görüntülü) Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı ...
ETB’den yerel gıda üreticilerine destek
YEREL HABERLER ETB’den yerel gıda üreticilerine destek
(Görüntülü) Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı ...
Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 23 Nisan mesajı
Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı (2)
YEREL HABERLER Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: ...
Tandırdaki piknik tüpü patladı facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Tandırdaki piknik tüpü patladı facianın eşiğinden ...
Vakıflar ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı 296 aileye kuru gıda kolisi adreslerine teslim edildi Vakıflar Bölge Müdür Vekili Cengiz Keskin: “Toplamda yıl boyunca Bölge Müdürlüğümüz olarak 7 milyon 598 bin 298 TL sosyal yardım gerçekleştirilmektedir”
YEREL HABERLER Vakıflar ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı 296 aileye ...
Uzaktan eğitimde Atatürk Üniversitesi farkı
YEREL HABERLER Uzaktan eğitimde Atatürk Üniversitesi farkı
(Görüntülü) Ekmek pişirmek isterken ocağı yaktı; kendini son anda kurtardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ekmek pişirmek isterken ocağı yaktı; ...
Tandır damında ekmek pişirirken yanıyordu
YEREL HABERLER Tandır damında ekmek pişirirken yanıyordu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X