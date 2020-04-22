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Kayakyolu İlkokulu öğrencilerinden anlamlı 23 Nisan mesajı

İHA

Kayakyolu İlkokulu öğrencilerinden anlamlı 23 Nisan mesajı

Erzurum Kayakyolu İlkokulu minik öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını evlerinde çektikleri kısa videolarla kutladı.
Kayakyolu İlkokulu 3'üncü sınıf öğretmeni Arzu Taş, öğrencileriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel video hazırladı.
Kayakyolu İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri evlerinde çektikleri kısa videolarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, büyüklere de Evde Kal çağsısında bulundu. Minik öğrencilerin çektikleri kısa videolar renkli görüntüler içerirken ,sosyal medyada ise büyük beğeni aldı ve defalarca tıklandı.
Sınıf Öğretmeni Arzu Taş; ‘’Tüm dünyada ve ülkemizde görülen Korona virüs nedeniyle eğitime evde devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlemiş olduğu müfredat doğrultusunda hafta içi her gün tüm öğrencilerimin katılımıyla evde uzaktan eğitime görüntülü devam ediyoruz. Taş; çocuklarımızı çok özledik, onlarda hem arkadaşlarını hem de öğretmenlerini çok özlediler. İnşallah devletimizin aldığı tedbirler ile en kısa zamanda bu virüs ülkemizden ve şehrimizden bir daha gelmemek üzere gider. Bu vesileyle başta kendi öğrencilerim olmak üzere tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum, Evde Kal Türkiye evde hayat var’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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