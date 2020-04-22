Başkan Karataş’tan 23 Nisan Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100.yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelleri atılırken ’’Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir’’ kabul ve kararı idare şeklimizi Milli iradeye dayandırmıştır. Bu meclis öğle bir maneviyata sahiptir ki; Kurbanlarla, tekbirlerle, inanmış yüreklerle çalışmaya başlamıştır. Türk milleti mukaddesatı ve muhteşem varlığı üzerinde hesap yapan müstevlilere karşı kenetlenmiş, mücadele ruhunu kökleştirmiştir. Bu itibarla 23 Nisan 1920 yeniden doğuşun mükâfatı, yeni bir dirilişin müjdesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etme şuurunun canlı bir timsalidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920 Tarihinde kurulmasının onuruna Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarafından yalnız Türk çocuklarına değil, bütün Dünya çocuklarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen Türkiye’nin milli bir bayramıdır. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ve dolayısıyla halkın yönetimine tam anlamıyla hakim olmasının ilk günü olması nedeniyle Ulusal Egemenlik açısından önemli bir anlam taşır. Bu ulusal bayramımız 1979 yılında ilk olarak altı ülkenin katılımı ile uluslararası boyuta taşıdığımız bu milli Bayramımız daha sonraki yıllarda bir çok ülkelerin katılımlarıyla Dünya çocuklarına bayram olarak hediye eden tek ülke Türkiye olmuştur. Büyük önder Atatürk hangi nedenle geziye çıkarsa çıksın uğramadan edemediği kurumların başında okullar gelirdi. Sık sık okullara uğramış, bu gezilerde zamanının önemli bir bölümünü öğrencilerle, gençlerle geçirmiştir. Atatürk yurt gezilerinde okullara gitmeyi, sıralara oturup dersleri izlemeyi, öğrencilere sorular sormayı ve hatta onların sınavlarına girmeyi hayatının en güzel uğraşlarından saymıştır. Çünkü Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin, büyük sevginin ifadesi olarak, milli Bayramımız olan 23 Nisan gününü çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillere öğretilmesi ve Türk Devletinin devamını emanet edeceğimiz yeni bekçilerin Milli ve manevî duygu değerlerimizle yetişmesi düşüncesiyle onların ve tüm dünya çocuklarının bayramını kutlar, Türkiye Büyük Millet Meclisini bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Gazi meclisimizin tüm kurucu kahramanları ve vatanımızın kurtuluşu için canlarını seve seve veren muhterem şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.”

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