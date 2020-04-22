Quiet Abana Kastamonu, Türkiye’nin en büyük eko turizm tesisi olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Quiet Abana Kastamonu, Türkiye’nin en büyük eko turizm tesisi olacak

İHA

ASÜER Contultancy&Investment AŞ, doğa, tarih ve damak tadı konusunda Karadeniz'in gizli kalmış yıldızlarından olan Kastamonu ilinde yeni bir turizm tesisi için start verdi. Yatırım ve Danışmanlık şirketinden yapılan açıklamada proje hakkında bilgi verilerek, "Covid 19 sonrasında her konuda olduğu gibi tatil konusunda da beklentilerimiz çok değişecek. 2022 yılında toplamda 270 yatak kapasitesi sunmaya hazırlanan ekolojik tesis, bu değişime uygun planlandığı için Kastamonu'nun yıldızı Abana'yı turizmde en çok rağbet gören rotalar arasına yükseltecek. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023'te...

Quiet Abana Kastamonu, Türkiye’nin en büyük eko turizm tesisi olacak

ASÜER Contultancy&Investment AŞ, doğa, tarih ve damak tadı konusunda Karadeniz’in gizli kalmış yıldızlarından olan Kastamonu ilinde yeni bir turizm tesisi için start verdi. Yatırım ve Danışmanlık şirketinden yapılan açıklamada proje hakkında bilgi verilerek, “Covid 19 sonrasında her konuda olduğu gibi tatil konusunda da beklentilerimiz çok değişecek. 2022 yılında toplamda 270 yatak kapasitesi sunmaya hazırlanan ekolojik tesis, bu değişime uygun planlandığı için Kastamonu’nun yıldızı Abana’yı turizmde en çok rağbet gören rotalar arasına yükseltecek. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023’te ise Türk turizmine ekolojik tatil açısından model olacak bu yeni konaklama kompleksini tümüyle tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz. 110 bin metrekarelik alanda birbirine 3’er dönüm mesafe ile inşa edilen bungolavlarda devre mülk sezonluk tatil, toplantı salonları içeren otel, çadır ve karavanda konaklama seçenekleri sunacağız. Mimaride başrolü tabiata veren Quiet Abana, göz alıcı güzelliklerle dolu bir kanyonda ekolojik pazarın yanı sıra meyve sebze yetiştirilecek hobi bahçeleri, at çiftlikleri, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile doğa sporlarına uygun bir ortamda güvenli, konforlu, ekolojik ve sessiz tatilin adresi olacak” denildi.
İçinde bulunmakta olduğumuz pandemi süreci sona erdiğinde, turizm ve alışveriş konusunda beklentilerin değişeceğini ifade eden yetkililer, “Turizm dünyasında Korona Sertifikası konuşulurken, sektördeki oyuncuların yeni sürece adapte olması gerekiyor. Kastamonu Abana’da 110 bin m2 alana kurulacak olan Quiet Abana, ASÜER AŞ imzası ile turizmde değişen beklentilere uygun olarak hazırlanıyor. Bundan birkaç ay sonra bile doğaya daha saygılı, manyetik alanlardan uzak kalırken kent yaşamının teknoloji, sağlık, güvenlik gibi tüm konforlarını içinde barındıran tesislere yöneleceğiz. İnsanlar uzun bir süre yurt dışına çıkmak yerine, daha önce hiç görmedikleri ama güzelliği ile onları mutlu edecek yakın ve farklı alternatifler isteyecekler. Kastamonu şehrimizde, el değmemiş bir doğaya sahip olan Abana, bu anlamda Türkiye’nin en çok rağbet gören yeni rotası olmaya en iyi aday. Şehir, Ankara’ya yakın, İstanbul’a da Bodrum’dan daha uzak değil. Quiet Abana da dijitalleşmenin getirdiği sosyal medya alışkanlığına harika fotoğraf kareleri ile yanıt veriyor; Kastamonu’nun sahip olduğu gastronomik birikim ile ağızları tatlandırıyor; tarihi, denizi ve tertemiz doğası ile artık en önemli kriterimiz olan oksijeni konuklarına sunmak konusunda ise rakip tanımıyor. Tarihi doku ile çevrili bir kentte doğayı dinlemek isteyenlere hitap eden Quiet Abana, Türkiye’de turizmin çehresini değiştirecek yeni bir yaklaşıma sahip. At çiftliklerinden bisiklete her türlü hobi ve spora uygun, meyve sebze bahçeleri, organik pazarı ve gastronomi becerisi ile orada geçirilen zamanı unutulmaz kılacak benzersiz bir ekolojik tesis hedefleniyor. Birbiri arasında geniş mesafeler olan, sezonluk tatilin tadını çıkartabileceğiniz ferah bungalovlar, çadır ve karavana özel araziler ve pedagog gözetiminde hazırlanan çocuk etkinlikleri ile Quiet Abana, daha proje aşamasında iken devre mülk tatil satın almak isteyenlerden talep görmeye başladı. Karadeniz, göz kamaştıran doğası ve asi deniziyle uzun yıllar boyunca tatil için keşfedilmeyi bekledi. Bundan böyle, değişen ekonomik yapı ve sosyal mesafe ihtiyacı nedeniyle, “Her şey dâhil” yaklaşımının geride kaldığını söyleyebiliriz. Gıda krizi endişelerinin dile getirildiği şu günlerde, pek çok şeyin çöpe atıldığı açık büfe kahvaltıları ve yemek kuyruğunda yan yana beklemek gibi tatil yaklaşımları geçmişe gömülüyor. Bundan böyle doğaya ve üreticiye saygıyla yaklaşmak; organik, faydalı ve sağlıklı beslenmek, alışkanlık haline gelecek. Tatilden beklentilerimiz ve seçim kriterlerimiz değiştikçe, kalabalıklardan uzak, temiz ve ferah coğrafyalara öncelik vereceğiz. Abana, doğal güzellikleri ile değişen beklentilerimize çok uygun. İlçede denize girmek isteyenlerin tercihi olan Hacı Veli mevkii, konuklarını aynı adı taşıyan konağı ve göz kamaştırıcı kanyonu ile karşılıyor. Hacı Veli Kanyonu’ndan; ormana, deniz ile buluşan vahşi kayalıklara ve insanı ferahlatan denize bakmak, insana yaşadığını hissettiren güçlü bir nefes gibi. Bu taze nefes; zengin ormanın, çam ağaçları ve ilçenin görülmeye değer yaşlı çınarlarının bir armağanı. Sırtını ormana, yüzünü denize çevirmiş olan Abana, derli toplu, sakin ve huzurlu bir mimariye sahip” ifadelerine yer verildi.
Ekoturizmin en iddialı adresi olacak
Projede otel konaklamasının yanı sıra doğada yaşamın sembolü Bungalov evlerde devre mülk tarzı sezonluk tatil seçeneklerinin de olduğunu vurgulayan yetkililer, “110 dönümlük geniş bir alan üzerine kurulu 270 yataklı ekolojik platonun felsefesi, doğa turizmi ve ekolojik yaşam. Arazinin yüzde 80’inde birbirinden 3 dönüm uzaklıkta evlerin yanı sıra farklı giriş çıkışlara sahip alanlarda karavan ve çadır için güvenli tesisler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Muhteşem deniz manzarası eşliğinde, tekne ile balık tutmaya gitmek, atlı safari, macera parkı ve Hobbit evleri, özellikle çocukların doğa ile buluşması için iyi bir fırsat sunacak. Ekolojik platoda yerel üreticileri de destekleyecek bir anlayışla kurulacak olan köy pazarında ise hem organik ürünleri ve yöresel lezzetleri tadabileceğiniz hem de dostlar için sağlıklı ürünler satın alıp yanınızda götürebileceğiniz bir tatil hazırlanıyor. Katkı içeren gıdalar ve konserve ürünlerden uzak durularak odun fırınlarında pişen ekmekler ve titiz bir sertifikasyon süreci ile kurulan organik pazar, özellikle çocukları ile tatil yapan ailelerin içini ferahlatacak. Hobi bahçelerinde ineklerden süt sağmayı ve meyve toplamayı öğrenen çocukların, gelecekte doğaya sahip çıkacaklarını düşünmek yanlış olmaz. Ayrıca bu sessiz tesis, kitap okumak, yoga ya da sanatla ilgilenmek isteyenlere de derinleşme fırsatı sunuyor. Şu bir gerçek ki, giderek her kararımızı, “Sosyal medya profilimizde nasıl görüneceğine” bakarak vermeye başladık. Deneyimli rehberler eşliğinde dağ yürüyüşlerinin (trekking) adresi olan Hacı Veli Kanyonu ve Quiet Abana’nın inşa edileceği arazi, doğanın tadını çıkartırken şehirdeki dostlarla paylaşmak için başka yerde bulamayacağınız nefis kareler de sunuyor. Buraya âşık olmak için ürkek bir ceylan, patikanın kenarında beliren ve insana kendini bir masalın içindeymiş gibi hissettiren renk renk mantarlar, daha önce varlığından bile haberdar olmadığınız bir kuş türü yeterli olabilir. Şüphesiz ki doğa aşkı ile başlatılan Quiet Abana projesi de aktivite seçenekleri, kamp ateşinde çekilip dostlara gönderilen dinlendirici videolar ve tesisin içinde kurulan organik pazardan hediye götürülen ev yapımı organik reçel kavanozları ile “İyi ki hayattayım” dedirtecek bir seçim olacak. Orman içinde sessizliğin tadını çıkartma şansını sunan büyük projede kurumsal ihtiyaçlar da unutulmadı. Şirketler, spor kulüpleri ya da tüm dünyada büyük ilgi gören iyi yaşam (wellness) konseptli buluşmalarda kullanılmak üzere inşa edilen çok amaçlı salonlar, ferah bungolavlar ve 270 yataklı ekolojik tesisin, 2022 yılında tamamlanması planlanıyor. Çadır ve karavan tutkunlarına da hitap edecek olan Quiet Abana’nın deneyimli rehberler, pedagoglar ve ekolojik üreticilerin deneyimi ile şekillenecek hizmet kadrosunu ve çevre düzenlemelerini bitirerek hizmet sunmayı hedeflediği tarih ise 2023, Pandemi sürecinde tüm dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen yatırıma devam eden ASÜER Yönetimi, Quiet Abana projesini Büyük Millet Meclisimizin 100. yılında kamuoyuna duyururken, Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023’te Kastamonu’nun ve Türkiye’nin en büyük ekolojik turizm tesisini konuklara açmayı hedefliyor” açıklamalarına yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ŞEHİRDER Başkanı Eğilmez’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER ŞEHİRDER Başkanı Eğilmez’den 23 Nisan mesajı
Başkan Orhan'dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Orhan'dan 23 Nisan mesajı
Başkan Karataş’tan 23 Nisan Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan 23 Nisan Mesajı
Vali Memiş’ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
Sağlıklı gözlere sahip olmanın yolları
YEREL HABERLER Sağlıklı gözlere sahip olmanın yolları
Kayakyolu İlkokulu öğrencilerinden anlamlı 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Kayakyolu İlkokulu öğrencilerinden anlamlı 23 Nisan ...
Belirsizlik psikolojiyi olumsuz etkiyor
YEREL HABERLER Belirsizlik psikolojiyi olumsuz etkiyor
Saç dökülmesine botoks tedavisi
YEREL HABERLER Saç dökülmesine botoks tedavisi
Başkan Sekmen’den 23 Nisan Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den 23 Nisan Mesajı
Korona virüste dikkat edilmesi gerekenler
YEREL HABERLER Korona virüste dikkat edilmesi gerekenler
Kadınlarda gıdı problemine dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda gıdı problemine dikkat
Dişlerde renk problemine dikkat
YEREL HABERLER Dişlerde renk problemine dikkat
Covid - 19 kadın doktora ilham kaynağı oldu 20 gündür çocuklarını görmeyen doktordan duygulandıran şiir “Sonumuzun ne olacağı belli değil. Her şeye hazırlıklıyız çocuklarıma bir anı kalsın istedim”
YEREL HABERLER Covid - 19 kadın doktora ilham kaynağı oldu 20 gündür ...
Prof. Dr. Ceylan’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ceylan’dan 23 Nisan mesajı
Posof güne karla uyandı
YEREL HABERLER Posof güne karla uyandı
Erzurum'da 1000 yıllık vakıf geleneği
YEREL HABERLER Erzurum'da 1000 yıllık vakıf geleneği
(Görüntülü) Erzurum'da bin yıllık vakıf geleneği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da bin yıllık vakıf geleneği
İlkokul öğrencilerinden anlamlı klip Sofralarımıza gelen ekmeğin kıymetini anlatan klip beğeni topladı
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden anlamlı klip Sofralarımıza ...
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Covid-19 teşhis ve tedavi süreçleri devam ediyor Bu hastanede ilk vakanın geldiği günden sonra geçen 1 aylık süreçte 300 kişi taburcu edildi Hastanede 21 vakanın tedavisi devam ediyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Covid-19 ...
Minik sporculardan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Minik sporculardan 23 Nisan mesajı
Erzurum Bakkallar Manavlar Odası Başkanı Erdoğan’dan ‘Esnaf kiraları üç ay ertelensin’ talebi
YEREL HABERLER Erzurum Bakkallar Manavlar Odası Başkanı Erdoğan’dan ...
(Görüntülü) Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı ...
ETB’den yerel gıda üreticilerine destek
YEREL HABERLER ETB’den yerel gıda üreticilerine destek
(Görüntülü) Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X