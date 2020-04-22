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Suudi Arabistan'dan getirilen 182 kişi, Erzurum'da karantinaya alındı

DHA

Suudi Arabistan'dan getirilen 182 kişi, Erzurum'da karantinaya alındı

<br>Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) SUUDİ Arabistan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Erzurum'daki KYK yurduna yerleştirildi. İşçiler ve aileleri, 14 gün karantinada kalacak.<br>Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 17.30'da, Erzurum Havalimanı'na iniş yapan işçiler ve aileleri, sağlık kontrolünden geçirildi. Türk vatandaşlarının yanlarında getirdiği eşyalar da dezenfeksiyon işleminden geçirildi. 182 kişi, polis, sağlık ve AFAD ekipleri eşliğinde, Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle Nurettin Topçu KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurda yerleştirilen işçiler ve aileleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün karantinada tutulacak.  DHA-Genel Türkiye-Erzurum Zafer KUMRU<br>2020-04-22 18:07:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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