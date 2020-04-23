(Görüntülü) Suudi Arabistan'dan getirilen 182 kişi Erzurum'daki yurda yerleştirildi

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Suudi Arabistan'dan getirilen 182 kişi Erzurum'daki yurda yerleştirildi<br>KORONAVİRÜS tebdirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan yurda getirilen 182 Türk vatandaşı, Erzurum'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi. İşçiler ve aileleri, 14 gün karantinada kalacak.<br>Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 17.30'da Erzurum Havalimanı'na iniş yapan işçiler ve aileleri, sağlık kontrolünden geçirildi. İşçilerin yanlarından getirdiği eşyaları dezenfeksiyon işleminden geçirildi. 182 Türk vatandaşı, polis, sağlık ve AFAD ekipleri eşliğinde, Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Buradaki yurda yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. DHA-Genel Türkiye-Erzurum <br>2020-04-22 23:56:46<br>

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