Erzurum'da ramazan öncesi kadayıf kuyruğu

<br>Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı kadayıf almak isteyen vatandaşlar, iş yerlerinin önünde sosyal mesafe kurallarına göre uzun kuyruklar oluşturdu. 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, sabah saatlerinden akşama kadar yoğunluk dinmedi. <br>Erzurum'da ramazan öncesi kadayıf imalatçılarında üretim hız kazandı. İşletme büyüklüğüne göre günde 1 ya da 2 ton kadayıf üreten imalatçılar, ramazandan önce vatandaşlara yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Geçmiş yıllarda elle yapılan üretimin yerini makinelerin aldığı imalatçılarda üretim, sabahın erken saatlerinden akşama kadar sürüyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi de vatandaşlar ramazan alışverişlerini tamamlamak için sokağa çıktı. Market ve fırınlar olduğu kadar, kentte kadayıf satılan dükkanlarda da yoğunluk oluştu. <br>Vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat ederek, dükkanların önünde dakikalarca kadayıf almak için bekledi. Sıradakilerin birçoğu, kadayıfın ramazanın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu söyledi. <br>Merkez Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde makineyle kadayıf üreten işletmecilerden Erdem Tağa, gelen talepleri karşılamak için makineyi tercih ettiklerini söyledi. Tağa, geçen yıl 9,5 TL´den satılan kadayıfın kilogram fiyatının ise 11,5 TL olduğunu belirtti.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-04-23 08:15:54<br>
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