Mecit kardeşler, 23 Nisan kutlamasını evlerine taşıdı

<br>Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da, Yaren Buse (13) ile kardeşi Hiranur Mecit (6) "Bayram eve sığar" sloganıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı, evlerini tören alanına çevirerek kutladı.<br>Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı evde kutladı. Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Sevim-Hasan Mecit çiftinin çocukları 7´nci sınıf öğrencisi Yaren Buse ile anaokulu öğrencisi Hiranur, kutlama için evlerinin salonunu bayrak, balon ve flamalarla süsledi.<br>Ses düzeni de kurulan evdeki tören Yaren Buse´nin açılış konuşmasıyla başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nın 100´üncü yıl dönümünü kutladıklarını söyleyen Yaren Buse, bu özel günü çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü minnet ve şükranla andıklarını ve her zaman kalplerinde yaşatacaklarını söyledi.<br>Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Yaren Buse ve kardeşi Hiranur, birlikte İstiklal Marşı´nı okudu. Programda Yaren Buse 'Egemenlik Bayramı' isimli şiiri okuduktan sonra kürsüye gelen Hiranur ise elinde bayrağıyla `Bugün 23 Nisan´ şarkısını seslendirdi.<br>Günün anlam ve önemini belirten şarkı ve şiirlerin okunmasından sonra Mecit kardeşlerin evde düzenledikleri kutlama, şarkılar eşliğinde sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-04-23 09:48:00<br>
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