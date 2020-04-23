Erzurum'da boş caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

<br>Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek meydan ve caddeleri boş kaldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatılan caddeler ise seyirlik manzaralar oluşturdu.<br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kent için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, Erzurum sessizliğe büründü. Kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokakları bomboş kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken, az sayıdaki kişiler görüldü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle caddelerin Türk bayraklarıyla donatılması eşsiz manzaralar oluşturdu.<br>DHA-Genel Türkiye-Erzurum Hümeyra PARDELİ<br>2020-04-23 12:45:41<br>

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