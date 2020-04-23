Pasinler'de 23 Nisan çelenk sunuyla kutlandı

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yıl dönümünde çelenk töreni yapıldı.

Pasinler hükümet konağı bahçesinde düzenlenen törende Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Uğur Bingöl tarafından çelenk sunuldu saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Uğur Bingöl, okul müdürleri ve eğitim mensupları sosyal mesafeyi gözeterek katıldı.

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