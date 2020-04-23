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Polisten çocuklara pasta sürprizi

İHA

Erzurum'da polisler 23 Nisan'da doğan çocukların doğum gününü evlerine kadar gidip, pasta sürprizi ile kutladılar.

Polisten çocuklara pasta sürprizi

Erzurum’da polisler 23 Nisan’da doğan çocukların doğum gününü evlerine kadar gidip, pasta sürprizi ile kutladılar.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın ilk günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklar ise günlerini evlerde kutluyor.
Erzurum Polisi de kentte bugün doğum günü olan çocukları tespit ederek onlara sürpriz yaptı. Ellerinde pastayla adreslere giden polisler çocukların teker teker doğum günlerini kutladı.

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