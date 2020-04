Başkan Sekmen’den Ramazan Ayı mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bizi Ramazan ayına bir kez daha kavuşturan Yüce Allah’a şükürler olsun. Mevla, bu rahmet ikliminin hatır ve hürmetine hepimizi aydınlık ve selamete çıkarsın.” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, “On bir ayın sultanı” şeklinde tarif bulan Ramazan’ı bir kez daha karşılıyor olmaktan büyük bir huzur ve mutluluk duyulduğunu ifade ettiği mesajında; “Misafirimiz sultan olunca, bize de o misafiri baş tacı etmek düşer. Ramazan ayının ruhunu kalplerimize miraç etmek düşer. Ve hepimize bu manevi atmosferi doyasıya teneffüs etmek düşer. Rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek ay, tüm sıkıntılarımızın geride kalmasına, hususen de karşı karşıya olduğumuz salgın illetinden kurtulmamıza vesile olsun inşallah!” ifadelerini kullandı.

SEKMEN’DEN ÇOK ÖZEL RAMAZAN AYI TARİFİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kullarının iki cihan saadeti için Yüce Allah’ın insanlara birbirinden önemli fırsatlar sunduğunun altını çizerek, bu fırsatlardan birisinin de Ramazan ayı olduğunu kaydetti. Recep ve Şaban aylarıyla gelişi müjdelenen Ramazan ayının inananlar için rahmet, mağfiret ve kurtuluş kapısı olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, “Ramazan ayının hususiyeti şudur ki; diller Allah’ı zikreder, kalpler Allah’a yönelir ve nefisler Allah’ın rızası için açlık imtihanından geçer. Ramazan ayı, tokun aç olanın halinden anlaması içindir. Ramazan ayı, nefisleri her yönüyle hesaba çekmek ve manevi muhasebede bulunmak içindir. Ramazan ayı, rahmet ve mağfiret deryasından nasiplenmek, ilaveten ebedi kurtuluşa giden yolu bulmak içindir. Ve Ramazan ayı, Hazreti Kur’an’ın indirilmeye başlandığı en mukaddes zamanları yaşamak ve dahi o anları anlamak içindir. Ne mutlu bu mübarek ayın nimetlerinden istifade edebilene!” diye konuştu.

“RAMAZAN AYI SABIR MEKTEBİMİZDİR”

Mesajında, Ramazan ayının aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışmanın zirvelere ulaştığı bir zaman dilimi olduğunu da anımsatan Başkan Sekmen, “Bu zaman dilimi inananlar için mektep olur sabretmeyi öğretir; nimet olur paylaşmayı öğretir, maddi durumdan yoksun olan vatandaşlarımızı hatırlamayı öğretir, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğretir. Bu zaman dilimi sevgiyi öğretir, şefkati öğretir. Dolayısıyla mübarek Ramazan ayının her bir günü ayrı bir nimet ve selamete açılan ayrı bir kapıdır. Kadir Gecesi ise, Ramazan ayının bin aydan daha hayırlı olan en ulvi gecesidir. Cenabı Allah, bu mukaddes zamanları aydınlığımıza, kurtuluşumuza, huzur, sağlık, sıhhat ve mutluluğumuza vesile kılsın. Tuttuğumuz ve tutacağımız oruçlarımızı dergahı izzetinde kabul kılsın, dualarımızı ve bu ay içerisinde yapacağımız tüm hayır ve hasenatımızı makbul buyursun!” niyazında bulundu.

“HALKIMIZIN YİNE YANINDA OLACAĞIZ”

Öte yandan Başkan Mehmet Sekmen, Covid19 salgını sebebiyle bu yıl Ramazan ayı etkinliklerini de ertelemek durumunda kaldıklarına işaret ederek; şunları kaydetti:

“Büyükşehir Belediyesi olarak; Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yoksul ailelerimize yönelik olarak iftar yemeği ikramlarımızın yanında, gıda ve erzak yardımlarımızı da yine eksik etmeyeceğiz. Sosyal belediyecilik adına en güzel örnekleri sergilemeye devam edeceğimiz gibi, belediyemizin tüm birimlerini de bu anlamda seferber etmiş olacağız. Ramazan ayı boyunca da, salgın illetine karşı alınan tedbirlere riayet etme noktasında her türlü hassasiyeti göstermeye devam edelim. Birbirimiz için dua edelim, mücadele direncimizi sürekli yüksek tutalım. İşte bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan ayımızı kutluyor, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.”

