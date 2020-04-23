Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğünden Şehit ailesi anlamlı ziyaret

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Erzurum Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde Şehit ailesini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Şehit Semih Güven'in yeğenlerine Emniyet Personeli tarafından hediyeler verildi, bayramları kutlandı.

Ziyaret esnasında Şehit annesinin konuşmaları duygusal anların yaşanmasına vesile oldu.

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