Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp, güvercinler için kavga ettiler

Erzurum’da bir güvercin alıcısı, alışverişte anlaşamadığı satıcının evini basarak havaya ateş açtı. Satıcı ise evinde bulundurduğu silahla karşılık verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, bugün 15.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Tebrizkapı mevkiinde meydana geldi. İki kişi arasında sokağa çıkma kısıtlamasından önce güvercin satışından dolayı anlaşmazlık çıktı. Kısıtlamanın dördüncü gününde ise alıcı satıcının evini bastı. Alıcı, otomobille satıcının evine kadar gelerek silahla bir müddet havaya ateş açtı. Buna karşılık satıcı da evindeki silahla havaya ateş açarak karşılık verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açan vatandaşları gözaltına aldı.

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