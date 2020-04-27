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Emniyet göz açtırmadı

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu ilan eden sokağa çıkma yasağı uygulamasında ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adeta göz açtırmadı.

Emniyet göz açtırmadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu ilan eden sokağa çıkma yasağı uygulamasında ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adeta göz açtırmadı.
Aşkale'nin giriş çıkışları ve ilçe merkezinde ki önemli noktalara konuşlanan Emniyet Müdürlüğü ekipleri izin belgesi olmayan kimsenin dışarda olmasına müsade etmedi.
Uygulamalarda kural ve kaidelere uymayanlara idari para cezası uygulandı.

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