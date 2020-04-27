Karayazı’da trafik kazası: 3 yaralı

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Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe girişindeki dört yolda meydana gelen kazada 38 SE 749 plakalı otomobil ile Karaçoban’dan gelen ambulans dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar İlçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Dört yolda trafik ışıkların olmaması sebebiyle kavşakta sürekli kazaların yaşandığı belirtildi.

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