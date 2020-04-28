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Saç ekiminde lazer devrimi

İHA

Saç Ekimi Uzmanı Dr. Emrah Çinik, saç ekiminde lazer tedavi hakkında bilgiler verdi.

Saç ekiminde lazer devrimi

Saç Ekimi Uzmanı Dr. Emrah Çinik, saç ekiminde lazer tedavi hakkında bilgiler verdi.
Saç Ekimi Uzmanı Dr. Emrah Çinik, “Her gün, çoğu insan kafa derisinden yaklaşık 100 saç kökü kaybeder. Genelde bu saç kayıpları kendini tekrar onarır ama bazı insanlarda bu onarım belirli sebeplerden dolayı gerçekleşmez. Bunların sebepleri: Yaş, kalıtsal sebepler, hormonal değişiklikler, lupus ve Diyabet gibi tıbbi durumlar, zayıf beslenme, kemoterapi gibi tıbbi tedavilerin yan etkileri; stres, Saç dökülmesini önleyen ve tersine çeviren tedaviler şunları içerir: saç ekimi, lazer terapi tedavisi, PRP tedavisi” dedi.
Dr. Çinik, saç lazerinin saç hastanesinde yüksek başarı sonuçları gösteren saç lazeri yöntemi incelmiş saçları kalınlaştırmak, saç dökülmesini durdurmak ve yeni saç oluşumunu hızlandırmak amacıyla uygulanan rahat ve acısız bir yöntem olduğunu belirterek, “Ayrıca saç lazeri tedavisi saçlarda bulunan renk pigmentlerini de uyardığı için onların aktif çalışmalarını sağlayarak saçlarda ki beyazlamayı da azaltmaktadır. Saç lazeri yönteminde herhangi bir kesme işlemi veya cerrahi müdahaleler yapılmadığından dolayı acı hissedilmez. Rahat ve konforlu bir yöntemdir hasta uygulama sırasında dilerse ekibimiz tarafından sunulan ikramları tüketebilir, operasyon odasında ki ekranlarımızdan müzik veya dilediği bir film veya diziyi izleyebilir ve bu sırada rahat bir şekilde operasyonu uzman ekiplerimizce tamamlanır. Cildin derisinin altına işleyen lazer ışınları; aktif olarak çalışmayan saç köklerini uyarıp kan dolaşımının hızlanmasını sağlayarak, saç köklerinin düzgün çalışmasını sağlar, yeni saç kökü gelişimine yardımcı olur ve incelmiş saçların kalınlaşması sağlar. Tedavi sayesinde mevcut saçlar güçlenir, yeni saçlar çıkar ve mevcut saçtan daha güçlü ve sağlıklı bir hale gelir. Tedavinin ilk aşamasında; haftada 2 kez 20’şer dakika olmak üzere bir tedavi yöntemi uygulanır. Bu tedavi sırasında ufak ve acısız iğnelerle serum kafa derisine nüfus eder. Hem lazer hem serum müdahaleleri ile birlikte saç güçlendirilerek cerrahi bir operasyon gerektirmeden ekimsiz bir şekilde tedavi tamamlanmış olur. Saç derisinde küçük kanallar açılır ve saç derisine büyüme faktörü etkisi olan onarıcı güçlendirici ve yenileyici serum uygulanır. Saç derisine masaj ile yedirilen serumun ardından, hasta lazer tedaviye alınır” diye konuştu.
Özellikle stres, çeşitli rahatsızlıklar, çevresel faktörlere bağlı olarak saç dökülmelerinin görülme sıklığının son dönemlerde arttığını kaydeden Dr. Çinik, “Kadınlarda da saç kaybı ve saç dökülmeleri sık görülemeye başlamıştır. Kadınlarda saç kayıplarında da saç lazeri büyük ölçüde çözüm sağlar, saç ekimi yaptırmak genelde son çare olarak düşünülmektedir. İlk olarak yapılması gereken yöntemde ki amaç güçlenebilecek yapıyı uyararak yeniden harekete geçirmek, dökülmeyi durdurmak, saçı daha canlı, parlak ve güçlü saç kökleri ile kaliteli hale getirmektir. Kadınlarda saç dökülmesinin çoğunlukla sebebi genetiktir (oranlamak gerekirse yüzde 6065 oranında). Ancak genetik sebeplerin dışında guatr hormonu, kadınlık hormonu, vitamin eksiklikleri, demir, çinko selenyum gibi element eksikliği de kadınlarda saç dökülmesinde önemli bir orana sahiptir. Bu yüzden saç problemleri yüzünden gelen kişiler geldiği zaman ilk olarak araştırmaya alınır. Eksiklikler saptanır, eğer hormonel bir durumsa kadın hastalıkları uzmanı ile görüşülerek doğru ve sağlıklı bir tedavi yöntemi planlanır. Saç lazeri tedavisi de bu sonuçlar doğrultusunda planlanarak uygulanır. Kadınlarda saç tedavisi yöntemlerini özetlememiz gerekirse; PRP, uygulanan saç lazeri tedavisini sayabiliriz. Lazer tedavisinde sonuçları görmek için 6 aylık bir süreç gereklidir. Bu süreçte saç kalitesi ve güçlenmesi gözlemlenebilir” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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