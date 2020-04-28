İmplant sonrası diş bakımının önemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İmplant sonrası diş bakımının önemi

İHA

Diş Hekimi Yalçın Genç, implant sonrası diş bakımı hakkında bilgi verdi.

İmplant sonrası diş bakımının önemi

Diş Hekimi Yalçın Genç, implant sonrası diş bakımı hakkında bilgi verdi.
Diş Hekimi Yalçın Genç, "İmplant, eksik dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. Tek diş eksikliğinde yandaki sağlam dişlere dokunulmak istenmediğinde tek implant, birden fazla diş eksikliğinde iki veya daha fazla implant yerleştirilerek sabit köprüler şeklinde, tamamen dişsiz bir ağızda protez tutuculuğunu sağlamak için uygulanır" dedi.
İmplantın sağlam, rahat ve güvenilir bir uygulama olduğunu dile getiren Diş Hekimi Yalçın Genç, "İmplantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken en doğal yapıyı oluştururlar. Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Tüm protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür. Normalde diş kaybının etkileri fizyolojik olduğu kadar psikolojik de olacaktır. İmplant, doğal dişin yerine geçen bir özel uygulama olarak, diş kayıplarının yol açacağı her türlü soruna kesin ve en sağlıklı çözümü getirmektedir" diye konuştu.
Diş Hekimi Yalçın Genç, implantın her yaşta uygulanabildiğini ifade ederek, "Sadece, gençlerde kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Bu da kızlarda 1617, erkeklerde ise 18 yaşına kadar gerçekleşmektedir. Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana uygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çene kemiklerinde erimeler olduğu için diş implantlarına daha çok gereksinim duyarlar. İmplant yapımı iki aşamadan oluşur. Birincisi cerrahi aşamadır. İmplant alt yapısı çene kemiğine yerleştirilir. Daha sonra 2 6 hafta arasında bekleme süresi vardır. Bu sürede kemik ile implant arasına kemik oluşumu meydana gelir. Üst yapının yapılması ise bir hafta kadar süre alır. Ağız bakımı eksiksiz ve hiç ihmal edilmeden yapılmalıdır. Bu bakım kendi dişlerimiz için de gereklidir. İmplant yapımından sonra da aynı şekilde devam etmelidir. Eğer yeterli temizlik yapılmazsa nasıl kendi dişlerimizi kaybediyoruz aynı şekilde implantımızı da kaybedebiliriz. İlk belirtiler diş etinde kızarıklık, şişlik, kanama ve kaşıntı ile başlar, kemik yıkımıyla birlikte implantın kaybına sebep olur" açıklamalarında bulundu.
Kontrol altında olmayan şeker hastaları, kan pıhtılaşma bozukluğu olanlar, uzun süre kortizon tedavisi görmüş olanlar ve halen görmeye devam edenler implant yaptıramayacağını kaydeden Diş Hekimi Yalçın Genç, "Daha önceki yıllarda büyük kemik kayıpları olanlar implant yaptıramıyordu ama günümüzde kemik greftlerle uygun hale getirilip implant uygulanabiliyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saç ekiminde lazer devrimi
YEREL HABERLER Saç ekiminde lazer devrimi
Bacak kısmındaki yağlanmalara dikkat
YEREL HABERLER Bacak kısmındaki yağlanmalara dikkat
Korona tedbiri kurallarına uymayan kişilere ceza yazıldı
YEREL HABERLER Korona tedbiri kurallarına uymayan kişilere ceza ...
Erzurum’da iş adamından anlamlı destek
YEREL HABERLER Erzurum’da iş adamından anlamlı destek
Erzurum’daki karantina yurtlarında kalan vatandaşlar hizmetten memnun
YEREL HABERLER Erzurum’daki karantina yurtlarında kalan vatandaşlar ...
Oltu’da laleler açtı
YEREL HABERLER Oltu’da laleler açtı
(Görüntülü) 'İthal çobanlar' gelemedi, besiciler sürülerinin başına geçti
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'İthal çobanlar' gelemedi, besiciler ...
Baharla birlikte dağlar renklendi
YEREL HABERLER Baharla birlikte dağlar renklendi
'İthal çobanlar' gelemedi, besiciler sürülerinin başına geçti
YEREL HABERLER 'İthal çobanlar' gelemedi, besiciler sürülerinin ...
Nijer ve Mali’den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum’da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Nijer ve Mali’den getirilen 151 Türk vatandaşı ...
Erzurum için harekete geçtiler
YEREL HABERLER Erzurum için harekete geçtiler
Karayazı’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Karayazı’da trafik kazası: 3 yaralı
Karantinada devlete 200 TL bağışladı
YEREL HABERLER Karantinada devlete 200 TL bağışladı
Fırınlara ramazan denetimi
YEREL HABERLER Fırınlara ramazan denetimi
Kındığılı; ‘Diyanetimizin de başkanımızın da yanındayız’
YEREL HABERLER Kındığılı; ‘Diyanetimizin de başkanımızın da ...
Emniyet göz açtırmadı
YEREL HABERLER Emniyet göz açtırmadı
Benlerdeki bu değişime dikkat
YEREL HABERLER Benlerdeki bu değişime dikkat
Çocuklarda 2 yaş sendromu nasıl anlaşılır?
YEREL HABERLER Çocuklarda 2 yaş sendromu nasıl anlaşılır?
Ramazan ayını sağlıklı geçirmenin püf noktaları
YEREL HABERLER Ramazan ayını sağlıklı geçirmenin püf noktaları
Hastalık hastalığına dikkat
YEREL HABERLER Hastalık hastalığına dikkat
Genital bölge beyazlatma tedavisi
YEREL HABERLER Genital bölge beyazlatma tedavisi
Obezite problemi kaderiniz olmasın
YEREL HABERLER Obezite problemi kaderiniz olmasın
Selülitleriniz den tek seansta kurtulun
YEREL HABERLER Selülitleriniz den tek seansta kurtulun
Suudi Arabistan’dan Türkiye'ye gelmek isteyen Erzurumlu işçiler yardım bekliyor
YEREL HABERLER Suudi Arabistan’dan Türkiye'ye gelmek isteyen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X