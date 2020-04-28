Evde kalan çocukların duygu ve davranışları değişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Evde kalan çocukların duygu ve davranışları değişti

İHA

Psikolog Müjde Yahşi, evde kalan çocukların hareketlerinin değişmesinin nedenleri hakkında bilgi verdi.

Evde kalan çocukların duygu ve davranışları değişti

Psikolog Müjde Yahşi, evde kalan çocukların hareketlerinin değişmesinin nedenleri hakkında bilgi verdi.
Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, “Korona virüs günlerinde hepimiz sürekli olarak evlerimizde vakit geçiriyoruz ve bir çoğumuz için bu durum kimi zaman oldukça can sıkıcı olabiliyor. Zira tüm dünyayı etkileyen bu virüs sadece beden sağlığımızı ve aile ekonomimizi değil, ruh sağlığımızı da tehdit ediyor. Hal böyleyken bu süreçte kimimiz ev işleriyle meşgul, kimimiz çalışmaya devam ediyor, kimimiz ise krizi fırsata çevirerek kendine yeni bir düzen kurmaya çalışıyor. Çocukların doğaları gereği enerjik ve hareketli yapıları vardır. Anne karnında bile küçük bir bebeğin “tekmeledi” olarak adlandırdığımız kıpır kıpır hareketleri dikkat çeker. Yenidoğan bir bebeğin ihtiyaç duyduğu her şey için tepinerek ağlaması, yürümeye başlayan bir çocuğun dur durak bilmemesi, okula başlayan bir çocuğun ise zil sesini duyması ile bahçeye fırlaması aslında bize çocuğun ne denli yüksek bir enerjisinin olduğunu ve bu enerjiyi atabilmesi için hareket etmeye ne denli ihtiyaç duyduğunu gösterir” dedi.
Çocuğa gürültü yapma, zıplama, koşma demenin çocuğa ceza vermek ile aynı nitelikte olduğunu ifade eden Yahşi, “Zira çocuk ruhsal, zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimini oyun oynayarak kazanır. Çocuk için oyun, adeta gerçek dünyanın bir yansımasıdır. Çocuğun dili oyundur, kelimeleri de oyuncak yaptığı etrafındaki objelerdir. Çocuk isteğini ve ihtiyacını oyun ile anlatır. Çocuk tüm deneyimlerini, biriktirdiği enerjiyi ve duygu durumunu oyunlarına aktararak gelişimini sürdürür. Parkta, bahçede, sokakta, okulda enerji boşalımı sağlayamayıp bu karantina günlerinde evde fazla enerji depolayan çocuk, normalden de fazla hareketli ve agresif olabilir. O nedenle bu süreçte çocuklara her zamankinden daha fazla hoşgörülü ve empatik yaklaşım gösterilmesi çocuğun gelişimi açısından oldukça hassastır. Bir diğer önemli husus da, bu hoşgörü ve empatik yaklaşımı alt, üst veya karşı komşuların da sağlayabilmesi, hem çocukların gelişiminde hem de komşular arası geçimsizliğin önüne geçilebilmesinde katkı sağlayabilir. Öncelikle fiziksel olarak yakın komşularınıza, bu konu doğru bir üslup ile anlatılmalıdır ve komşularınıza uygun olan en iyi zaman dilimleri komşularınızla birlikte belirlemek çözüm yollarından biri olabilir. Çocukların sesli oyunlarına belirlenen saatlerde oynamasına izin verilerek bu enerji boşalımı sağlanabilir. Uygunsuz saatlerde gürültülü oyunlar oynayan çocuğu defalarca uyararak iletişim problemleri doğurmak yerine; ebeveynin de katılım gösterdiği sessiz oyunlara yönlendirme yaparak hem oluşabilecek krizin önüne geçilebilir hem de ebeveyn ile çocuk arasındaki bağ güçlendirilebilir. Meşgul etmediğiniz çocuk, sizi meşgul eder. Ne yapacağını şaşıran ve eteğinizin dibinden ayrılmayan çocuğunuza evde görevler ve sorumluluklar verebilir ya da bir etkinlik yönlendirmesinde bulunabilirsiniz. Son olarak şunu da belirtmeliyim; komşularınızdan beklediğiniz özveriyi sizin de göstermeniz bu sürecin sağlıklı ilerlemesini belirleyen önemli bir adımdır. Unutulmamalıdır ki; bu zorlu ve sıkıntılı günler Allah’ın izniyle geçecektir fakat gelişimini devam ettiren çocuğa olumsuz gösterilen etkiler, çocukta bir ömür boyu izler bırakacaktır. Bugünleri fırsata çevirip her zamankinden daha fazla verimli ve keyifli geçirmenizi dilerim” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Horasan Belediyesi ve Horasan Kaymakamlığı maske üretimine başladı
YEREL HABERLER Horasan Belediyesi ve Horasan Kaymakamlığı maske ...
Alerjiye en çok neden olan besinler
YEREL HABERLER Alerjiye en çok neden olan besinler
Çene şekli güzelliği etkiliyor
YEREL HABERLER Çene şekli güzelliği etkiliyor
İmplant sonrası diş bakımının önemi
YEREL HABERLER İmplant sonrası diş bakımının önemi
Saç ekiminde lazer devrimi
YEREL HABERLER Saç ekiminde lazer devrimi
Bacak kısmındaki yağlanmalara dikkat
YEREL HABERLER Bacak kısmındaki yağlanmalara dikkat
Korona tedbiri kurallarına uymayan kişilere ceza yazıldı
YEREL HABERLER Korona tedbiri kurallarına uymayan kişilere ceza ...
Erzurum’da iş adamından anlamlı destek
YEREL HABERLER Erzurum’da iş adamından anlamlı destek
Erzurum’daki karantina yurtlarında kalan vatandaşlar hizmetten memnun
YEREL HABERLER Erzurum’daki karantina yurtlarında kalan vatandaşlar ...
Oltu’da laleler açtı
YEREL HABERLER Oltu’da laleler açtı
(Görüntülü) 'İthal çobanlar' gelemedi, besiciler sürülerinin başına geçti
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'İthal çobanlar' gelemedi, besiciler ...
Baharla birlikte dağlar renklendi
YEREL HABERLER Baharla birlikte dağlar renklendi
'İthal çobanlar' gelemedi, besiciler sürülerinin başına geçti
YEREL HABERLER 'İthal çobanlar' gelemedi, besiciler sürülerinin ...
Nijer ve Mali’den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum’da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Nijer ve Mali’den getirilen 151 Türk vatandaşı ...
Erzurum için harekete geçtiler
YEREL HABERLER Erzurum için harekete geçtiler
Karayazı’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Karayazı’da trafik kazası: 3 yaralı
Karantinada devlete 200 TL bağışladı
YEREL HABERLER Karantinada devlete 200 TL bağışladı
Fırınlara ramazan denetimi
YEREL HABERLER Fırınlara ramazan denetimi
Kındığılı; ‘Diyanetimizin de başkanımızın da yanındayız’
YEREL HABERLER Kındığılı; ‘Diyanetimizin de başkanımızın da ...
Emniyet göz açtırmadı
YEREL HABERLER Emniyet göz açtırmadı
Benlerdeki bu değişime dikkat
YEREL HABERLER Benlerdeki bu değişime dikkat
Çocuklarda 2 yaş sendromu nasıl anlaşılır?
YEREL HABERLER Çocuklarda 2 yaş sendromu nasıl anlaşılır?
Ramazan ayını sağlıklı geçirmenin püf noktaları
YEREL HABERLER Ramazan ayını sağlıklı geçirmenin püf noktaları
Hastalık hastalığına dikkat
YEREL HABERLER Hastalık hastalığına dikkat

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X