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Horasan Belediyesi ve Horasan Kaymakamlığı maske üretimine başladı

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında Horasan'daki vatandaşlara dağıtılmak üzere maske üretimine başlandı.

Horasan Belediyesi ve Horasan Kaymakamlığı maske üretimine başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Horasan’daki vatandaşlara dağıtılmak üzere maske üretimine başlandı.
Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan vatandaşların korona virüse karşı korunması amacıyla Horasan Kaymakamlığı ile birlikte harekete geçtiklerini bu kapsamda günlük 600 maske üretimi yaptıklarını söyledi.
Maskelerin ücretsiz dağıtılacağını belirten Başkan Aydın, "Korana virüsle mücadele kapsamında bizde Horasan Belediyesi ve Horasan Kaymakamlığı olarak Halk Eğitim Merkezimizde maske üretimine başladık. Gönüllü kursiyerlerden oluşan ekibimizin günlük üretim kapasitesi şuan için 600 adet. Bunu artıracağız. Devlet millet el ele bu sıkıntılı süreçleri bu şekilde el birliğiyle aşacağız. Bir kaç gün içinde ilçemiz genelinde maske dağıtımına başlayacağız. Horasan Kaymakamlığımız Halk Eğitim Merkezimizle birlikte ilçemizde maske üretimini istediğimiz seviyeye getireceğiz. Maskesiz toplu alanlarda bulunmayalım. Kurallara uyalım. Bu süreçte tedbiri elden bırakmayacağız" Biz dur durak bilmeden çalışıyoruz; hemşehrilerimizden tek isteğimiz evlerinde kalmaları. Bize güvensinler ve tedbirlere uysunlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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