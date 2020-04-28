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Palandöken, dayanışmanın adresi oldu Sunar: ‘Yardımlaşmak inancımızın gereğidir’

İHA

Palandöken Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya Ramazan ayında da devam ediyor. İlçede belirlenen ailelere sıcak yemek ikramında bulunan belediye, gıda destek çalışmalarını da sürdürüyor.

Palandöken, dayanışmanın adresi oldu Sunar: ‘Yardımlaşmak inancımızın gereğidir’

Palandöken Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya Ramazan ayında da devam ediyor. İlçede belirlenen ailelere sıcak yemek ikramında bulunan belediye, gıda destek çalışmalarını da sürdürüyor.
Merkezi ve kırsal mahallelerde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve sıcak yemek desteği hizmetini Ramazan ayında artırarak sürdüren Palandöken Belediyesi, ilçede bu hizmetleri 2 bin 500 aileye ulaştırıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yürüttükleri başarılı çalışmalarla ilçe sakinlerinin duasını kazanan Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri Ramazan ayında da dara düşenin yanında yer alıyor.
SUNAR’DAN AK BELEDİYECİLİK VURGUSU
Ramazan ayına özel ilçede yürütülen çalışmalara değinen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yardımlaşma ve dayanışma örneğinin her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da çok daha belirgin biçimde öne çıktığını söyledi. İlçede dara düşen herkesin yanında yer almak için yoğun mesai harcadıklarını belirten Başkan Sunar, İnanç, gelenek, görenek ve AK Belediyeciliğin bir gereği olan yardımlaşmayı merkeze aldıklarının altını çizdi.
SUNAR AÇIKLAMA YAPTI
Başkan Sunar, “İlçemizde ilgili kurumlarla belirlediğimiz dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmanın yanında, Koronavirüs illetiyle işyerini geçici kapamak durumunda olan esnafımızı da tespit ederek ihtiyaç duydukları anda yanlarında yer almak için yoğun gayret gösteriyoruz. Vefa Sosyal Destek grubuyla koordineli bir şekilde çalışan Palandöken Belediyesi (PALTİM) ekiplerimiz, merkezi ve kırsal mahallelerde gıda desteği başta olmak üzere, tıbbi maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Ayrıca ilçemiz sınırlarında belirlenen ailelere sıcak yemek desteğimiz de oluyor. Muradımız ihtiyaç sahibi ailelerimizin mutluluğunda pay sahibi olmak, onların yanında yer almak.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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