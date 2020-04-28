Çakır’dan ‘Çifte Bayram’ mesajı

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Yolun sonu inşallah göründü, bu illetin üstesinden çok kısa bir süre sonra gelmiş olacağız” dedi.

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Covid19 gündemiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çakır, Türkiye’de 45 gündür devam eden salgınla mücadele çalışmalarında istenilen sonuçların elde edilmeye başlandığını söyleyerek, 23 Nisan tarihinden sonra günlük iyileşen hasta sayısının tespit edilen pozitif vaka sayılarını geride bırakmaya başladığını, bunun da iyiye işaret olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin başından beri yürüttüğü mücadele ile bütün dikkatleri üzerine çektiğini kaydeden Çakır, “Bu kararlılıkla devam edersek; Ramazan ayı sonunda çifte bayram yaşayabiliriz. Çünkü rakamlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.

Virüs gücünü temastan alıyor

Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının salgınla mücadelede belki de en önemli unsuru oluşturduğunu ifade eden ABB Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Bu kısıtlamalar sayesinde bir kez daha gördük ki, virüs gücünü temas ortamından alıyor. Temas ne kadar azsa, bulaşma hızı da o kadar azalıyor. Bu bakımdan sokağa çıkma kısıtlamalarının ne denli büyük bir rol oynadığı ortadadır. Aynı kararlılıkla ve azimle yola devam etmeli; rehavete kapılmadan, tedbirleri gevşetmeden mücadeleye devam etmeliyiz. Ramazan ayı sonunda yepyeni bir dönemle kucaklaşmak istiyorsak, tedbirlerden vazgeçmemeli ve ciddiyeti elden bırakmamalıyız. Bu süreci fevkalade bir anlayışla yöneten Sağlık Bakanlığımıza ve Bilim Kurulumuza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çakır’dan onlar için özel teşekkür

Öte yandan ABB Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, değerlendirmesinde sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerini de unutmadı. Salgınla mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanlarına millet olarak şükran ve minnet borçlu olduklarını ifade eden Mehmet Musa Çakır, yanı sıra güvenlik güçlerinin de, bu süreçte kamu düzenini sağlamak ve korumak adına olağanüstü gayretler sarfettiğinin altını çizdi.

Çakır, “Hem sağlık çalışanlarımıza, hem de güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Elbette bu günleri geride bırakacak ve yaşadığımız bu sıkıntılı günleri unutacağız. Ama sağlık çalışanlarımızın ve güvenlik güçlerimizin ortaya koydukları fedakârlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Öyleyse onların emeklerini boşa çıkartmama adına evde kalmaya ve tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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