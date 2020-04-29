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Bosna Hersek ve Hırvatistan’dan getirilen 118 kişi karantinaya alındı

İHA

Bosna Hersek ve Hırvatistan’dan getirilen 118 kişi karantinaya alındı

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle yurt dışında olan Türk vatandaşları ülkeye getirilmeye devam ediyor. Bosna Hersek ve Hırvatistan’dan Erzurum’a getirilen 118 Türk vatandaşı karantina altına alındı.
Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını intikal uçuşlarıyla ülkeye getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bosna Hersek ve Hırvatistan’da bulunan 118 Türk vatandaşı, yeni tip korana virüs salgını önlemleri kapsamında uçakla Erzurum’a getirildi. Erzurum Havalimanı’nda uçaktan inen vatandaşların pasaport ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra çanta ve valizleri dezenfekte edildi.
Bosna Hersek'ten gelen Türk vatandaşı Adem Kayaderen, "İyi geçti yolculuğumuz, sağlıklı bir şekilde ülkemize geldik. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, bizi bırakmadılar getirdiler ülkemize. Bosna Hersek'te de tedbirler uygulanıyor. Karantina günlerimizde güzel geçerse sağ salim memleketimize gideceğiz" diye konuştu.
Ardından vatandaşlar dezenfekte edilmiş otobüslerle kentte yer alan Öğrenci Yurtlarına yerleştirildi. Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak. Karantina sürecinin ardından vatandaşlar memleketlerine gönderilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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